ФК «Слуцк» сыграет на выезде против минского «Динамо». Прогноз на матч

В воскресенье, 4 апреля, в рамках третьего тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграет на выезде против минского «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Трактор». Начало в 14 часов.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Динамо» (Минск). Относительно новый главный тренер команды Леонид Кучук, который в прошлом сезоне сменил Сергея Гуренко, построил за межсезонье если не команду-борца за чемпионские медали, то «тёмную лошадку» точно, которая должна побороться за выход в Лигу Европы. Зима без кадровых потерь в лице Олехновича, Бручича, Горопевшека и других футболистов не обошлась, однако команда приобрела чемпиона страны 2019 года, игрока сборной Беларуси классического опорника Сергея Кисляка. Также за «Динамо» будут играть такие небезызвестные игроки как Егор Хаткевич, Никита Наумов, Артём Быков и Антон Путило.

За стартовые два тура команда ещё не пропускала мячи в свои ворота.

ФК «Слуцк». Случчане к третьему туру чемпионата подходят с одним баллом в активе, который является «баллом на вес золота», как говорил главный тренер команды Александр Бразевич. В первом туре «бело-синие» проиграли борисовскому БАТЭ со счётом 0:3, а во втором туре команда дала бой гродненскому «Неману», правда, с ничейным результатом 1:1. В паузе чемпионата игроки «Слуцка» обыграли в товарищеском матче лидирующую в чемпионате «Ислочь» со счётом 2:1.

Учитывая статус минского «Динамо», можно предположить, что случчанам в предстоящем матче придётся тяжело. У минчан и другой подбор футболистов, и длиннее скамейка запасных, и, в конце концов, другие задачи на сезон, чем у «Слуцка».

Ожидание от матча. Минское «Динамо» в матче со «Слуцком» является фаворитом. Команда уверенно начала сезон, да ещё и без пропущенных мячей. Скорее всего «динамовцы» в очередной раз добудут победу, возможно, с сухим счётом.