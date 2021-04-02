Случчане завоевали семь дипломов на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам

В заключительном этапе республиканской олимпиады приняли участие 18 учащихся средних школ Слуцка. По итогам олимпиады у случчан — 7 дипломов различных степеней, двое ребят отмечены Похвальным отзывом.

Диплом I степени:

Рената Гончар по учебным предметам «Белорусский язык», «Белорусская литература» (гимназия № 2).

по учебным предметам «Белорусский язык», «Белорусская литература» (гимназия № 2). Роман Пенязь награждён дипломом I степени и отмечен Похвальным отзывом по учебному предмету «География» (гимназия № 1).

Диплом II степени:

Анастасия Горшкова по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» (СШ № 11).

Диплом III завоевали:

Ариана Римашевская по учебному предмету «Биология» (гимназия № 1);

по учебному предмету «Биология» (гимназия № 1); Дарья Демко по учебному предмету «Математика» (гимназия № 1);

по учебному предмету «Математика» (гимназия № 1); Егор Тимошек по учебному предмету «Информатика» (СШ № 6);

по учебному предмету «Информатика» (СШ № 6); Никита Мирончик по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» (Сш№ 11).

Станислав Башура отмечен Похвальным отзывом по предмету «Физическая культура и здоровье» (СШ № 10 им. С. Ф. Рубанова).

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Поздравляем победителей!