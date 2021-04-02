Случчане завоевали семь дипломов на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам

В заключительном этапе республиканской олимпиады приняли участие 18 учащихся средних школ Слуцка. По итогам олимпиады у случчан — 7 дипломов различных степеней, двое ребят отмечены Похвальным отзывом.
Диплом I степени:
- Рената Гончар по учебным предметам «Белорусский язык», «Белорусская литература» (гимназия № 2).
- Роман Пенязь награждён дипломом I степени и отмечен Похвальным отзывом по учебному предмету «География» (гимназия № 1).
Диплом II степени:
- Анастасия Горшкова по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» (СШ № 11).
Диплом III завоевали:
- Ариана Римашевская по учебному предмету «Биология» (гимназия № 1);
- Дарья Демко по учебному предмету «Математика» (гимназия № 1);
- Егор Тимошек по учебному предмету «Информатика» (СШ № 6);
- Никита Мирончик по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» (Сш№ 11).
Станислав Башура отмечен Похвальным отзывом по предмету «Физическая культура и здоровье» (СШ № 10 им. С. Ф. Рубанова).
Поздравляем победителей!