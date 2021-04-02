На рынке в изобилии семена цветов, саженцы роз, деревьев, кустарников. Цены на деревья варьируются от 12 до 20 рублей, а кустарников — от 6 рублей. Много и лука-севка по цене от 5,5 до 10 рублей. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 2 апреля.

Овощи

Свёкла — 1 рубль

Морковь — 1 рубль

Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля

Капуста пекинская — 2,8 рубля

Помидоры — 4,8 рубля

Огурцы — 4 рубля (большие)

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рубля (1 кг, прошлого года), 10 рублей (1 кг, урожай этого года)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).

Зелень

Лук свежий — 1,3−1,5 рубля (100 граммов)

Укроп свежий — 1,3−1,5 рубля (100 граммов).

Рассада, саженцы

Лук-севок — 5,5−12 рублей

Роза — 12 рублей (любой сорт)

Яблоня — 12 рублей

Персик — 20 рублей

Груша, вишня, черешня — 15 рублей

Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей

Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль

Коалы зелёные — 3 рубля.

Фрукты, ягоды, орехи

Авокадо — 15 рублей

Гранат — 6 рублей

Яблоки — 2,5 рубля, 1,5 рубля (домашние)

Виноград — 5−12 рублей

Апельсины — 5 рублей

Мандарины — 4,5 рубля

Лимоны — 5 рублей

Бананы — 1 рубль

Хурма — 4 рубля

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий — 10 рублей

Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр)

Фасоль — 1 рубль.

Приправы

Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)

Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)

Капуста суточная — 4 рубля (1 кг)

Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)

Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)

Свёкла — 6 рублей (1 кг)

Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)

Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

Рыба