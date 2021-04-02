На рынке в изобилии семена цветов, саженцы роз, деревьев, кустарников. Цены на деревья варьируются от 12 до 20 рублей, а кустарников — от 6 рублей. Много и лука-севка по цене от 5,5 до 10 рублей. Цены указаны по состоянию на 12 часов пятницы, 2 апреля.
Овощи
- Свёкла — 1 рубль
- Морковь — 1 рубль
- Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,8 рубля
- Помидоры — 4,8 рубля
- Огурцы — 4 рубля (большие)
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рубля (1 кг, прошлого года), 10 рублей (1 кг, урожай этого года)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).
Зелень
- Лук свежий — 1,3−1,5 рубля (100 граммов)
- Укроп свежий — 1,3−1,5 рубля (100 граммов).
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 5,5−12 рублей
- Роза — 12 рублей (любой сорт)
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей
- Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль
- Коалы зелёные — 3 рубля.
Фрукты, ягоды, орехи
- Авокадо — 15 рублей
- Гранат — 6 рублей
- Яблоки — 2,5 рубля, 1,5 рубля (домашние)
- Виноград — 5−12 рублей
- Апельсины — 5 рублей
- Мандарины — 4,5 рубля
- Лимоны — 5 рублей
- Бананы — 1 рубль
- Хурма — 4 рубля
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 10 рублей
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр)
- Фасоль — 1 рубль.
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Капуста суточная — 4 рубля (1 кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
- Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)
- Свёкла — 6 рублей (1 кг)
- Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
- Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).
Рыба
- Сельдь — 4 рубля (1 кг)
- Скумбрия — 5 рублей (1 кг).