«С честью выходил из любых ситуаций». Ушёл из жизни случчанин Михаил Лесницкий

Михаил Алексеевич Лесницкий родился в 1942 году в деревне Корма Добрушского района Гомельской области. В 1962-м связал свою жизнь с военной службой.

Служил в России, Германии, Венгрии. В 1973 году был переведён в Слуцк. Спустся 31 год службы вышел на пенсию и работал в санатории «Случь».

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В свободное время Михаил Алексеевич писал стихотворения. В газете «Кур'ер» было опубликовано одно из них, посвящённое отцу-фронтовику, погибшему во время Великой Отечественной войны.

Михаил Лесницкий умер 20 марта 2021 года. Ему было 78 лет. Похоронен на кладбище в Новодворцах. У Михаила Алексеевича остались жена, дети и внуки.

«Наш отец был одним из тех мужчин, которые олицетворяют собой понятие мужественности и стойкости перед ударами судьбы, — пишет дочь Михаила Лесницкого Наталья. — Ему многое пришлось пережить, но несмотря на это, он сумел сохранить своё мужское достоинство и всегда с честью выходил из любых сложных ситуаций.

Это всегда помогало в нелёгком деле, которое он избрал для себя — служить Родине. В армии он прослужил более 30 лет! Трудился до последних дней и был большой поддержкой для своих взрослых дочерей и опорой для внуков.

Его детство не было безоблачным. Тяжёлое и голодное послевоенное время и необходимость работать с малых лет закалили его характер и сделали из него человека с большой буквы. Сам он рос без отца, помогал матери по хозяйству с детства.

Он всегда был справедлив и честен. Очень любил людей, любил общаться с людьми, всегда их поддерживал добрым словом и делом. Папа, мы всегда будем помнить тебя, навещать и любить, в наших сердцах ты останешься навсегда. Смерть отца большая утрата для всей нашей семьи. Вечная память". Михаил Лесницкий нашёл могилу своего отца спустя 67 лет после его гибели. Он рассказывал об этом «Кур'еру» в 2019 году.