«С честью выходил из любых ситуаций». Ушёл из жизни случчанин Михаил Лесницкий

Олеся Белая
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«С честью выходил из любых ситуаций». Ушёл из жизни случчанин Михаил Лесницкий
Михаил Лесницкий. Фото: Елена Бадьина

Михаил Алексеевич Лесницкий родился в 1942 году в деревне Корма Добрушского района Гомельской области. В 1962-м связал свою жизнь с военной службой.

Служил в России, Германии, Венгрии. В 1973 году был переведён в Слуцк. Спустся 31 год службы вышел на пенсию и работал в санатории «Случь».

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В свободное время Михаил Алексеевич писал стихотворения. В газете «Кур'ер» было опубликовано одно из них, посвящённое отцу-фронтовику, погибшему во время Великой Отечественной войны.

Михаил Лесницкий умер 20 марта 2021 года. Ему было 78 лет. Похоронен на кладбище в Новодворцах. У Михаила Алексеевича остались жена, дети и внуки.

«Наш отец был одним из тех мужчин, которые олицетворяют собой понятие мужественности и стойкости перед ударами судьбы, — пишет дочь Михаила Лесницкого Наталья. — Ему многое пришлось пережить, но несмотря на это, он сумел сохранить своё мужское достоинство и всегда с честью выходил из любых сложных ситуаций.

Это всегда помогало в нелёгком деле, которое он избрал для себя — служить Родине. В армии он прослужил более 30 лет! Трудился до последних дней и был большой поддержкой для своих взрослых дочерей и опорой для внуков.

Его детство не было безоблачным. Тяжёлое и голодное послевоенное время и необходимость работать с малых лет закалили его характер и сделали из него человека с большой буквы. Сам он рос без отца, помогал матери по хозяйству с детства.

Он всегда был справедлив и честен. Очень любил людей, любил общаться с людьми, всегда их поддерживал добрым словом и делом. Папа, мы всегда будем помнить тебя, навещать и любить, в наших сердцах ты останешься навсегда. Смерть отца большая утрата для всей нашей семьи. Вечная память".

«С честью выходил из любых ситуаций». Ушёл из жизни случчанин Михаил Лесницкий
Михаил Лесницкий с супругой Тамарой у братской могилы советских воинов в городе Речица, в которой захоронен его отец. Фото из архива семьи Лесницких
Михаил Лесницкий нашёл могилу своего отца спустя 67 лет после его гибели. Он рассказывал об этом «Кур'еру» в 2019 году.

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