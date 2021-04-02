На Магистральной проведут следственный эксперимент. Расследуют гибель двух жителей Слуцка

Главное следственное управление Следственного комитета РБ расследует уголовное дело о ДТП, которое случилось вечером 1 января в Слуцке. Тогда на Магистральной улице возле кафе «Слуцкі пачастунак» 21-летний водитель «Опель Астра» сбил двух мужчин 54 и 58 лет. Они скончались в реанимации.

В ходе расследования возникла необходимость провести на месте ДТП следственный эксперимент. Его начало запланировано на 3 апреля, 21.00. Об этом «Кур'еру» сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.

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По прогнозу погоды в Слуцке субботним вечером ожидается дождь и мокрый снег. Такие же условия были и в день ДТП. Если погода будет другой, следственный эксперимент перенесут.

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