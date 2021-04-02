Вводится термин «экстремистская символика»: депутаты приняли в первом чтении поправки в законы об экстремизме

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму», пишет БелТА.

Законопроект внесён в Палату представителей Советом министров.

Проект предлагает: установить особые сроки ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационных продуктов экстремистскими материалами.

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Он законодательно закрепляет определения терминов «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширяет определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы», возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов — субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.