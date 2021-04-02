С начала кампании по вакцинации против COVID-19 российской вакциной привито 675 человек и китайской — 60. Это медики, педагоги, соцработники. Следующее поступление «Спутник V» также будет рассчитано на эти категории случчан.



Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

Всего в Слуцк поступило две партии китайской вакцины Vero Cell. Первая — 60 доз, вторая — 80. Последняя приехала в четверг, 1 апреля. В следующий раз в город привезут российский «Спутник V».

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Ранее «Кур'ер» сообщал, что первый образец белорусской вакцины «Спутник V» может появиться в апреле, но теперь срок перенесли на конце августа, пишет БелТА.

Массовая вакцинация населения по-прежнему ожидается в апреле, но о более точных сроках говорить рано, отметил Павел Кучко.

Что сейчас с заболеваемостью коронавирусом

Уровень заболеваемости COVID-19 в Слуцке стоит на месте — не растёт с февраля. «Радует, что нет тех подъёмов, которые прогнозировались на весенне-летний период», — сказал Павел Кучко.

Сейчас в Беларуси не фиксируются грипп и гриппоподобные вирусы. Возможно, это связано с замещением одной инфекции другой.

РАНЕЕ. Главный врач Слуцкой больницы рассказал, какая сейчас обстановка с коронавирусом.