Впервые в Слуцке. В город приезжает шоу европейского масштаба «На грани реальности»

В Слуцке пройдёт иллюзионное шоу европейского масштаба «На грани реальности». Волшебство и иллюзии Лас-Вегаса, а также легендарные трюки великих Гарри Гудини и Дэвида Копперфильда.



В программе:

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Появление человека из огня; Настоящий гипноз и чтение мыслей; Оживление нарисованной девушки; Левитация огромных предметов; Загадочное исчезновение девушки на сцене и появление ее среди зрителей; Магия и волшебство с белоснежными голубями; Экстремальные трюки на грани жизни и смерти; Единственный трюк в Европе «Левитация и телепортация человека»; Самые смешные гости из Европы — дуэт «COMEDY DOUBLE»; А также разоблачение магических трюков.



Билеты можно приобрести в кассе с 5-го апреля с 10 до 20 часов возле цирка.

Цирк расположен по адресу: г. Слуцк автостоянка напротив рынка (ул. Ленина д. 100).

Телефоны:

8 029 599-55-00(касса);

8 033 321-99-99 (доп. инфо).

Подробнее: @showillusion.

График представлений:

09.04 — 18 часов;

10.04 — 18 часов (билетов нет);

11.04 — 16 часов.

Возраст: 6+.

Стоимость: от 16 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный.

«Акция 3+1» на первое представление. При покупке трёх билетов — четвертый бесплатно. Каждый зритель получает возможность участвовать в нашей бесплатной лотерее и выиграть ценные подарки, сувениры и призы. На территории продаются фирменные сувениры, магические подарки, попкорн, сладкая вата и прохладительные напитки.