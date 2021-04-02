Впервые в Слуцке. В город приезжает шоу европейского масштаба «На грани реальности»

В Слуцке пройдёт иллюзионное шоу европейского масштаба «На грани реальности». Волшебство и иллюзии Лас-Вегаса, а также легендарные трюки великих Гарри Гудини и Дэвида Копперфильда.
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- Появление человека из огня;
- Настоящий гипноз и чтение мыслей;
- Оживление нарисованной девушки;
- Левитация огромных предметов;
- Загадочное исчезновение девушки на сцене и появление ее среди зрителей;
- Магия и волшебство с белоснежными голубями;
- Экстремальные трюки на грани жизни и смерти;
- Единственный трюк в Европе «Левитация и телепортация человека»;
- Самые смешные гости из Европы — дуэт «COMEDY DOUBLE»;
- А также разоблачение магических трюков.
Билеты можно приобрести в кассе с 5-го апреля с 10 до 20 часов возле цирка.
Цирк расположен по адресу: г. Слуцк автостоянка напротив рынка (ул. Ленина д. 100).
Телефоны:
- 8 029 599-55-00(касса);
- 8 033 321-99-99 (доп. инфо).
Подробнее: @showillusion.
График представлений:
- 09.04 — 18 часов;
- 10.04 — 18 часов (билетов нет);
- 11.04 — 16 часов.
Возраст: 6+.
Стоимость: от 16 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный.
«Акция 3+1» на первое представление. При покупке трёх билетов — четвертый бесплатно. Каждый зритель получает возможность участвовать в нашей бесплатной лотерее и выиграть ценные подарки, сувениры и призы. На территории продаются фирменные сувениры, магические подарки, попкорн, сладкая вата и прохладительные напитки.