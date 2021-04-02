Впервые в Слуцке. В город приезжает шоу европейского масштаба «На грани реальности»

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В Слуцке пройдёт иллюзионное шоу европейского масштаба «На грани реальности». Волшебство и иллюзии Лас-Вегаса, а также легендарные трюки великих Гарри Гудини и Дэвида Копперфильда.

Впервые в Слуцке. В город приезжает шоу европейского масштаба «На грани реальности»
В программе:

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    • Появление человека из огня;
    • Настоящий гипноз и чтение мыслей;
    • Оживление нарисованной девушки;
    • Левитация огромных предметов;
    • Загадочное исчезновение девушки на сцене и появление ее среди зрителей;
    • Магия и волшебство с белоснежными голубями;
    • Экстремальные трюки на грани жизни и смерти;
    • Единственный трюк в Европе «Левитация и телепортация человека»;
    • Самые смешные гости из Европы — дуэт «COMEDY DOUBLE»;
    • А также разоблачение магических трюков.

Билеты можно приобрести в кассе с 5-го апреля с 10 до 20 часов возле цирка.

Впервые в Слуцке. В город приезжает шоу европейского масштаба «На грани реальности»

Цирк расположен по адресу: г. Слуцк автостоянка напротив рынка (ул. Ленина д. 100).

Телефоны:

  • 8 029 599-55-00(касса);
  • 8 033 321-99-99 (доп. инфо).

Подробнее: @showillusion.

График представлений:

  • 09.04 — 18 часов;
  • 10.04 — 18 часов (билетов нет);
  • 11.04 — 16 часов.

Возраст: 6+.

Стоимость: от 16 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный.

«Акция 3+1» на первое представление. При покупке трёх билетов — четвертый бесплатно. Каждый зритель получает возможность участвовать в нашей бесплатной лотерее и выиграть ценные подарки, сувениры и призы. На территории продаются фирменные сувениры, магические подарки, попкорн, сладкая вата и прохладительные напитки.

Частное предприятие «Цирк Сириус» УНП 691 742 069