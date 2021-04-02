Кто и почему читает «Кур`ер»: Янина Баранникова, жительница Слуцка
Читаю «Кур’ер» больше в электронном варианте, но порой и газетные листы тоже приятно потрогать. Нравится мне эта газета, она рассчитана на любой возраст: от мала до велика. Информация легко читается и воспринимается. Фото: Александра Шагойко