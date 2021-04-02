«Белтехосмотр» поделился результатами за март. Первый месяц весны стал рекордным по количеству прошедших техосмотр

1 марта вступили в силу поправки в законодательство, позволяющие штрафовать водителей, не прошедших техосмотр, с помощью камер фотофиксации. А в середине марта сотрудники ГАИ начали рассылать «письма счастья». Это вызвало очередной ажиотаж на диагностических станциях. По данным УП «Белтехосмотр», в марте 2021 года разрешений было выдано почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет TUT.BY.

В марте этого года было выдано 265 702 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. А это на 373,7% больше, чем этот показатель за аналогичный период 2020 года, когда было выдано 56 085 разрешений. Это даже на 110,9% больше, чем результат марта 2013 г. (121 748 разрешений). При этом 2013 год стал рекордным по количеству автомобилей, прошедших техосмотр — 1869 723. Общее количество разрешений, выданных за январь-март 2021 года, составило 621 599. Для примера, за январь-март 2020 года «Белтехосмотр» выдал 164 913 разрешений, за январь-июнь 2020 года — 361 205