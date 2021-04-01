С 1 апреля в Минской области устанавливается запрет на лов всех видов рыбы, который продлится в этих регионах по 30 мая.

Такие охранные меры необходимы для создания благоприятных условий в период нереста рыбы. В эти же сроки запрещается добывать рака узкопалого (длиннопалого). Об этом «Кур'еру» рассказали специалисты Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

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Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащённым искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечёт наложение штрафа в размере от 10 (290 руб.) до 30 (870 руб.) базовых величин.

За выловленную запрещённым способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам.

Причинение вреда на сумму 100 (2900 руб.) и более базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами — не только для рыболовства, но и для других целей (исключения — в подп. 109.6 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы — щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период запрета на добычу конкретного вида, необходимо отпустить обратно в водоём.