Профсоюзы снова бьют тревогу: сильно дорожают белорусские овощи. Они придумали, как решить проблему

Профсоюзы обеспокоены заметным ростом цен на овощи, которые производят в Беларуси, пишет TUT.BY. Речь про картофель, морковь, свеклу, белокочанную свежую капусту, репчатый лук. «Факты роста цен на наши традиционные овощи вызывают обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует на них повышение цен», — заявляют в Федерации профсоюзов и добавляют: речь не только о сезонных колебаниях их стоимости. Ранее профсоюзы уже говорили про проблему роста цен на белорусские овощи.

«По итогам мониторинга этого месяца (по сравнению с февралем) мы видим, что меры по сдерживанию цен на социально значимые товары дали результат. Вместе с тем рост цен за месяц отмечался на отдельные виды овощей: картофель — 7,6%, морковь — 6,5%, свеклу — 6,3%, капусту белокочанную свежую — 2,9%, лук репчатый — 5,7%. И речь идет не только о сезонных колебаниях», — рассказывают в Федерации профсоюзов и уточняют, что с начала марта еженедельный мониторинг проводят по расширенному перечню товаров, которые пользуются повышенным спросом у населения.

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В феврале, по данным Белстата, среди продуктов лидировали по росту цен свежие огурцы (+21,6%), бананы (+20,9%), картофель (+11,7%), морковь (+10,7%), свекла (+10,6%). Репчатый лук подорожал на 8,8%, свежая белокочанная капуста — на 8,1%, сладкий перец — на 7,1%. При этом за два месяца — январь и февраль — картошка подорожала на 21,3% — так говорит официальная статистика.

При этом в магазинах появилась импортная картошка, сообщают профсоюзы. Видимо, речь про молодую картошку, урожай этого года.

«Факты роста цен на наши традиционные овощи вызывают обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует на них повышение цен, — рассказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. — Что касается годового анализа, с марта по март картофель подорожал почти на 40%, морковь — на 46%, капуста — на 9%, свекла — более чем на 30%. Свой анализ мы делаем на основании цен, которые наши представители на постоянной основе фиксируют в конкретных магазинах по всей стране».

В федерации говорят, что не первый раз обращают внимание не только на повышение цен на овощи, но и на «необходимость оперативного принятия решения по вопросу взаимодействия производителей и представителей розничных сетей».

«Мы обращались к правительству с просьбой проработать новые механизмы поставок белорусских овощей на рынок. Отмечаем, что к весеннему сезону запасы этих продуктов значительно сокращаются. Более того, в магазинах вновь появляется импортная продукция, цены на которую, как правило, выше, — добавила Елена Манкевич. — Решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай».

Среди предложений федерации — введение долгосрочных контрактов между производителями и продавцами. Гарантированная оплата на весь зимне-весенний период позволит сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также обеспечит наличие в магазинах отечественных овощей в необходимом количестве.