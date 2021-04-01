Ведущие вузы Беларуси станут кузницей кадров для Нежинского ГОК

Ведущие вузы Беларуси будут готовить специалистов для Нежинского ГОК по целевой программе обучения. Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный технологический университет и компания «Славкалий» подписали договор о многолетнем сотрудничестве и уже приступили к реализации совместного проекта.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса идёт высокими темпами. Завершаются стволопроходческие работы, выполняется строительство зданий поверхностного комплекса (обогатительной фабрики, ТЭЦ собственных нужд, административно-бытовых корпусов, складов руды и готовой продукции, шламохранилища и солеотвала), железнодорожного пути протяжённостью более 30 км от ст. Уречье к ст. Славкалий, введены в эксплуатацию 2 жилых дома для сотрудников «Славкалия» на 170 квартир.

Мощная инфраструктура предприятия предполагает трудоустройство персонала различного профиля. Уже в следующем году новому калийному комплексу потребуется более 400 специалистов, в том числе горных инженеров, инженеров по автоматизации, химиков-технологов и маркшейдеров. Приоритет «Славкалия» — местная молодёжь.

«Мы провели работу с учебными заведениями, проговорили профессии, специальности, которые необходимы нам для дальнейшей работы предприятия. И учитывая то, что мы находимся рядом с городом Любань, конечно, мы стремимся развивать прежде всего Любанский район. И смотреть на те трудовые ресурсы, которые есть непосредственно здесь», — сказал Андрей Александров, директор ИООО «Славкалий».

Актуальные данные о ходе строительства комплекса и о том, какие специалисты потребуются на предприятии в ближайшее время, молодёжь Любани узнает из первых уст. Ректорат вузов и руководство «Славкалия» проводят встречи со школьниками в рамках презентаций. Перспектива стать сотрудником Нежинского ГОК привлекает многих.

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Презентация была очень и очень интересной, было рассказано всё то, что нужно абитуриентам. И я считаю, что это очень хорошее место для дальнейшей работы и развития самого себя в будущем.

Тимофей Головчиц, учащийся средней школы № 3 г. Любань: Опыт вузов показывает: подготовка специалистов под кадровые нужды конкретного предприятия высокоэффективна. Помимо бесплатного обучения, гарантии бесплатного проживания в общежитии и стипендии в размере до 300 рублей, «Славкалий» предлагает своим «целевикам» практики и стажировки на предприятии. Если в прошлом году направление на целевое обучение получили 7 выпускников Любани, в этом году набор будет значительно увеличен.

СНХР: Студент все образовательные вопросы прилагает к конкретному предприятию. Все курсовые проекты, все дипломные — всё реализуется для условий конкретного предприятия. И когда специалист уже приходит на место, он уже знает это предприятие. Мы видим, что это предприятие очень перспективное с точки зрения самого расположения, компоновки, того, как люди относятся к своей работе.

Сергей Шетько, проректор по научной работе Белорусского государственного технологического университета: В прошлом году БНТУ и БГТУ совместно со «Славкалием» организовали олимпиаду по математике и физике среди выпускников школ Любанского района. Опыт оказался удачным: молодёжь отнеслась к мероприятию с интересом.

Победители получили ценные подарки, а главное, возможность бесплатного обучения в БНТУ и БГТУ по целевому направлению от компании. В этом году олимпиаду планируют провести снова.

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