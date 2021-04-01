Во время ремонта в 108-летнем здании Слуцка нашли старинную секс-игрушку. Вы удивитесь, как она выглядит

Нетипичную находку принёс в редакцию «Кур'ера» владелец строительной фирмы, которая занята ремонтом в одном из самых старых жилых домов Слуцка. Это дом, в котором до революции был бордель.

«Кур'ер» уже писал о столетнем юбилее этого здания: «Забытая история столетнего дома».

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Последнее время здесь были жилые квартиры. После одна из них была выкуплена, и сейчас в ней стоматологический кабинет.

На прошлой неделе в этом доме была начата перепланировка, разбиралась часть старинной кладки. Тогда и была обнаружена «игрушка».

«Я знаю, что это старое здание и что тут было одно интересное заведение. Я не сразу понял, что это. А когда мне сказали, то сильно удивился этой „штучке“. Я не знаю, что с этим делать. А выбрасывать жалко — это же наша история. Бывший хозяин квартиры отказался от находки, сказал: „Делай с ней что хочешь“. А нести в музей я не знаю как. Он же закрыт. Может, вы что-то с этим сделаете», — сказал случчанин. Он пожелал не называть своё имя.

Вот такое устройство принёс мужчина. Судя по фотографии, это американский ручной вибратор Shelton. Как утверждала реклама в начале 20-го века, эта штуковина могла излечить от многих болезней.

РАНЕЕ. Забытая история столетнего дома

Эта публикация является первоапрельским розыгрышем.