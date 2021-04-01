День памяти Софии Слуцкой. Как выглядели её мощи в Троицком монастыре более 130 лет назад (фотофакт)

Традиционно 1 апреля отмечается день памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой. В конце XIX века её мощи находились в Троицком монастыре Слуцка. Как они выглядели, показано в гравюре из книги 1890 года.
Автор книги «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края», изданной в 1890 году, — Помпей Николаевич Батюшков (1811−1892) — российский государственный деятель, историк и этнограф. В издании опубликованы 99 гравюр и карта.
Напомним, что в 2021 году исполняется 435 лет со дня рождения святой праведной Софии, княгини Слуцкой. По случаю годовщины в воскресенье, 4 апреля, в Слуцке состоятся торжества.
Программа:
- 8.30 — крестный ход с честной стопой праведной Софии, княгини Слуцкой, частицей мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копией Креста преподобной Евфросинии, игумении и княжны Полоцкой, от кафедрального собора Архангела Михаила к храму в честь преподобного Паисия Святогорца по улицам Социалистическая, 14 Партизан, Чехова, Ивановского. Участникам шествия необходимо прибыть в кафедральный собор Архангела Михаила к 8.10;
- 9.45 — встреча митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси;
- 10.00 — Божественная литургия. Освящение кровельных (фронтонных) крестов для приходского дома имени Митрополита Филарета. Закладка сквера в честь Митрополита Филарета;
- 13.00 — возложение цветов к памятнику святой праведной Софии, княгини Слуцкой, и у памятного знака «Капліца Перамогі» (ул. Максима Богдановича). Приглашаем всех желающих разделить радость праздника.