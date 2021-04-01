День памяти Софии Слуцкой. Как выглядели её мощи в Троицком монастыре более 130 лет назад (фотофакт)

Традиционно 1 апреля отмечается день памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой. В конце XIX века её мощи находились в Троицком монастыре Слуцка. Как они выглядели, показано в гравюре из книги 1890 года.

Автор книги «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края», изданной в 1890 году, — Помпей Николаевич Батюшков (1811−1892) — российский государственный деятель, историк и этнограф. В издании опубликованы 99 гравюр и карта.

Напомним, что в 2021 году исполняется 435 лет со дня рождения святой праведной Софии, княгини Слуцкой. По случаю годовщины в воскресенье, 4 апреля, в Слуцке состоятся торжества.

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