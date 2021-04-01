Зачем в Слуцке покрасили трубы. Фото

«Кур'ер», почему у вас до сих пор нет новости про это? Ещё вчера, 31 марта, покрасили. Кто вообще сегодня утром заметил это? И вообще с какой целью покрасили? Не понимаю, зачем вообще нервничать из-за цветов там, где это просто цвета.

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