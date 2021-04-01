На три недели или месяц… Опубликован график отключения горячей воды в квартирах Слуцка

С мая в Слуцке могут начать планово отключать горячую воду. Если раньше отключения были на две недели, то по нижеуказанному графику период увеличится. В одних микрорайонах на три недели, в других — на месяц. Смотрите график.

♦ Котельная № 15 (9 в/г)

Улица Номер дома Период отключения Пугачёва 8, 10 с 6.07 по 27.07

♦ Котельная по ул. Лобана

Улица Номер дома Период отключения 1 пер. Урицкого 18 с 8.06 по 2.07 Лобана 3, 17 Монахова 14

♦ Котельная № 2

Улица Номер дома Период отключения 14 Партизан 4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70 с 10.08 по 30.08 Ленина 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231 Чехова 3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55 Зелёная 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9 Борисовца 6, 10, 14, 16, 18, 20 Ивановского 5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17

♦ Котельная № 9 (Вокзальная, 8)

Улица Номер дома Период отключения Вокзальная 8 с 22.06 по 20.07

♦ ТЭЦ Слуцкого сахарорафинадного комбината

Улица Номер дома Период отключения Тутаринова 1, 9, 13, 13А, 20, 24, 26 с 15.07 по 15.08 4 пер. Новый 1, 1А, 4, 5, 9 Солигорская 2, 2 кор.2, 6, 8, 10, 12 Молодёжная 2, 4, 6, 8, 13, 15 Головащенко 8, 18

♦ Котельная № 10

Улица Номер дома Период отключения Виленская 57, 59, 63, 63А, 65, 67, 69, 73, 75, 108, 110 с 6.07 по 29.07

♦ Котельная по ул. Советская

Улица Номер дома Период отключения Северная 5 с 13.07 по 5.08 Советская 111

♦ Котельная № 3

Улица Номер дома Период отключения Социалистическая 106, 110, 112, 116, 118, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178 с 13.07 по 13.08

♦ Котельная № 4

Улица Номер дома Период отключения Гагарина 7, 13, 17, 19, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28 с 12.08 по 12.09 Ленина 9, 15, 313, 313А

♦ Котельная МУЭС-6

Улица Номер дома Период отключения Ленина 1А, 3 с 15.05 по 15.06

♦ Котельная д. Козловичи

Улица Номер дома Период отключения д. Козловичи с 1.07 по 28.07

♦ Слуцкая мини-ТЭЦ

Улица Номер дома Период отключения 1 пер. Толстого 1, 2 с 6.07 по 6.08 8 Марта 4, 6, 22, 32 Жукова 6, 7, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19 Комсомольская 3, 4, 5, 11 Кононовича 2, 4, 6, 8, 10 Копыльская 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 29, 31, 33, 35 Ленинская 4, 6, 8, 9, 10 М. Богдановича 5, 12, 29, 33, 37, 40, 88 1 пер. М. Богдановича 7, 39, 41 2 пер. М. Богдановича 1, 3, 5, 12, 20 Ленина 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 корп. 1, 138А, 139, 141, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193, 195, 197, 201, 203 Монахова 5, 13 Парижской Коммуны 4, 6, 8, 11 Республиканская 1 Толстого 26 Пионерская 1, 2, 4, 6, 10 Социалистическая 1, 3, 5 Революционная 1, 2, 4, 5 Корзуна 1, 2, 5, 7 14 Партизан 1 Вечеркевича 40 1 пер. 14 Партизан 3, 5, 11 Пионерская 40, 44, 48, 50 1 пер. Чапаева 3 Строителей 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Р. Люксембург 2 Сентябрьская 1

♦ Котельная № 13 (Крановый завод)

Улица Номер дома Период отключения Ленина 31, 41 с 10.05 по 10.06 5 Рабочий пер. 2, 4

♦ Котельная № 12 (льнозавод)

Улица Номер дома Период отключения Ленина 300/1, 300/2, 304 с 15.05 по 15.06

♦ Котельная д. Вежи

Улица Номер дома Период отключения д. Вежи с 17.06 по 17.07

♦ Котельная д. Квасыничи

Улица Номер дома Период отключения д. Квасыничи с 8.06 по 8.07

♦ Котельная ПЭС

Улица Номер дома Период отключения Энергетиков 3, 5 с 8.06 по 6.07

♦ Котельная (район геологоразведки)

Улица Номер дома Период отключения Ленина 293А с 15.06 по 15.07



Эта публикация является первоапрельским розыгрышем.