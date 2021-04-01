Бактерии на сыродельном, первый инвестор общегородского центра и что выкупили китайцы. Краткий обзор новостей предприятий Слуцка

Конец I квартала 2021 года принёс целый ряд новостей из жизни предприятий Случчины. Причём самых позитивных. Предлагаем краткий обзор.

«Агросервис» и китайская компания ChеmChina, которая скупает предприятия

Слуцкое предприятие «Агросервис» занимается сельхозхимией и ремонтом сельхозтехники. Ему также принадлежал ресторан «Вежа Града» в центре Слуцка (выкуплен, сейчас в нём супермаркет «Виталюр»). Также выставлена на продажу и столовая № 5.

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По информации «Кур'ера» с осени прошлого года, детали переговоров с китайской стороной неизвестны.

Отметим, что китайский концерн ChemChina, например, в 2016 году выкупил агрохимическую компанию из Базеля Syngenta.

Ресторан быстрого питания KFC вместо «Фиалки»

Начнётся строительство амфитеатра

В своём телеграм-канале «Слуцкая телега» мы уже: «Сегодня среди работников кафе Слуцка самая популярная тема для обсуждения, что на месте, где была „Фиалка“, будет KFС». Информация находит подтверждение — речь действительно идёт о KFС.

В ближайшее время в городском парке начнётся строительство амфитеатра. Речь может идти о фирме-подрядчике: СУ-69, выполняющей работы на сумму 350 000 рублей. Напомним, что строительство было отложено из-за пандемии — все деньги были направлены на борьбу с коронавирусом. Подробно об амфитеатре и где именно он будет стоять, мы писали здесь.

Ремонт «Косого моста» — с помощью субботников

Пандемия повлияла не только на планы с амфитеатром и открытием Слуцкого краеведческого музея, но и на ремонт «Косого моста» в центре Слуцка. Но его бедственному положению всё равно уделят внимание. Напомним, что мост расположен на оживлённой центральной улице города. И на нём периодически образуются дыры. Капитальный ремонт планировался ещё в 2015 году, но финансирования не было, потому есть предложение в этом году собирать средства для ремонта посредством субботников. Первый субботник состоится 10 или 17 апреля. У Слуцка есть положительный опыт сбора средств на различные городские проекты.

Инвестор для общегородского центра

Напомним, что на месте снесённых производственных зданий бывшего консервного завода планируется построить общегородской центр. Местные власти и, в частности,, председатель Слуцкого райисполкома, не раз приглашали местный бизнес включиться в проект по созданию общегородского центра. Жители Слуцка предлагали и свои варианты, какие объекты могут работать на свободной для бизнеса и творчества площадке.

«Но любые фантазии всегда упираются в финансирование», — так можно обобщить высказывания местных властей, которые активно искали инвесторов. Более того, в 2019 году одна из компаний выражала заинтересованность.

В марте этого года зашла речь о первом инвесторе. Это СП «Азара» — совместное предприятие российской ЗАО «Ибикинт» и польской LP «Rzeczpospolita zabawy».

Что именно могут построить в Слуцке потенциальные инвесторы и какую площадь они займут, пока неизвестно. Известно только, что СП «Азара» специализируется на открытии крытых уличных развлекательных парков, работе агроусадеб, организации образовательных курсов и создании ремесленных мастерских. Её объекты построены в 55 городах России, Украины, Польши.

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Слуцкое ЖКХ

Кроме служебной «Джили», предприятие закупило опытный образец дрона-уборщика. Фактически это беспилотная «метла», которая пропеллерами может разметать по сторонам тротуара опавшую листву или всасывать брошенный мелкий мусор в специальный мешок.

Также поступили в эксплуатацию четыре обычных дрона (квадрокоптера). С их помощью операторы будут следить за чистотой улиц, за возникновением нелегальных свалок и другими фактами, нарушающими благоустройство. Дроны будут работать попарно в две смены: с раннего утра и до позднего вечера.

Мясокомбинат

На предприятии установлено оборудование, позволяющее выращивать мясо (также известное как).

По потребительским свойствам такое мясо полностью аналогично обычному. В промышленно развитых странах считают, что именно за таким производством будущее. При огромном росте населения такая технология в разы экологичнее, не требует огромной инфраструктуры производства и более гуманна.

Сыродельный

Кефир в Слуцке уже не делают. Зато на Слуцком сыродельном комбинате завелись новые бифидобактерии. Белорусы скоро увидят на полках магазинов «Закваску особую». После употребления бифидобактерии способны некоторое время выживать в организме человека, потому, например, питаясь обычным молоком, внутри сам образуется или кефир, или ряженка, или другие кисломолочные продукты в зависимости от вида «Закваски особой».

Также предприятие разрабатывает сметану твёрдых сортов и жидкий сыр.

Сахарный

На Слуцком сахарорафинадном комбинате освоен выпуск сахара с пониженным содержанием сахара и углеводов — для любителей насыпать много, но чтобы было не так вредно и не толстеть. Пока разрабатывается новое название сахара.

КХП

Дрожжевой

Кроме муки высшего, I и II сортов, на Слуцком комбинате хлебопродуктов начали делать муку совершенно нового сорта «Премиум». Аналогов нет даже в Европе. Она настолько качественная, что её можно есть сырой, пить с водой и просто вдыхать через нос. Как ни парадоксально, такая мука будет стоить дешевле привычной.

На предприятие поступила партия уникальных дрожжевых бактерий. Их метаболизм изменён так, что при брожении они источают разные запахи. На Слуцкий дрожжевой завод поставлено четыре вида новой культуры: дрожжи с запахом земляники, ванили, корицы и мака.

Теперь при производстве хлеба и других изделий не нужны химические ароматизаторы.

В лаборатории предприятия продолжают работу над другими разновидностями дрожжей, способных производить другие ароматы: соснового леса, васильков, Родины.

Слуцкий хлебозавод

Продукция на основе особого сахара, муки класса «Премиум», нового вида дрожжей и других составляющих будет в продаже уже в мае. Пока ею питается фокус-группа, состоящая из нескольких сотен случчан. Встретив этих людей на улице, вы точно сможете их узнать…

Эта публикация является первоапрельским розыгрышем.