Как «Нереальная карта» убережёт ваши финансы

Пандемия коронавируса подтолкнула всех нас перестроить свой образ жизни, поменять наши привычки — теперь мы учимся и работаем онлайн, «ходим» в гости, музеи и театры, совершаем покупки в магазине тоже посредством сети Интернет.

Инновационные программно-технические решения всё активнее применяются и в финансовой сфере. Традиционные пункты финансового обслуживания уходят на второй план, а дистанционные каналы доступа к финансовым услугам всё больше распространяются. Для того чтобы быть полноправным участником цифрового финансового рынка и пользоваться всеми предоставляемыми возможностями и преимуществами, от нас с вами требуется значительно больше знаний, умений и навыков, чем несколько лет назад.

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Как не стать жертвой мошенников и как обезопасить себя при оплате в сети Интернет, нам рассказала Инна Семак, заместитель начальника ЦБУ № 542 в г. Слуцке ОАО «Белагропромбанк».

«Сегодня мы всё чаще прибегаем к услугам интернет-магазинов, пользуемся услугами онлайн-заказа такси, делаем покупки на международных сайтах, а значит — и рассчитываемся за услугу либо товар дистанционно. Очень важно помнить, что небезопасно оставлять данные своей банковской карты при расчёте на интернет-площадках. Белагропромбанк внедрил для этих целей и предлагает своим клиентам активно использовать виртуальную платёжную карточку — «Нереальная карта». «Нереальная карта» ничем не отличается от обычной… Или почти ничем. У такой карты нет пластикового носителя, и предназначена она для платежей в Интернет.

Все остальные функции карты сохраняются: вы платите, делаете переводы, получаете деньги от других людей на счёт карты.

Безопасность — это главный плюс таких карт. Вы снижаете до минимума риски «оставить» свои банковские реквизиты в ненадёжном месте при онлайн-платежах. А если с «Нереальной карты» и попытаются списать деньги мошенники, то доступ к основному счёту они не получат. Чтобы сделать онлайн-платежи ещё безопаснее, выпустите несколько таких карт для разных покупок. К тому же получать переводы от малознакомых людей с виртуальной карточкой тоже гораздо надёжнее.

При оплате в сети Интернет «Нереальной картой» вы свою основную, зарплатную, карту оставляете «в тени». Перед оплатой необходимо осуществить перевод с карты на карту. Без комиссии переводим нужную сумму на «Нереальную карту» и при оплате за товар, например, на международном сайте, вводим реквизиты не зарплатной карточки, а виртуальной. Рекомендуется не хранить на ней больших сумм денег, а пополнять именно на сумму планируемой операции. Перед первым использованием необходимо сразу подключить услугу 3D-Secure (Verified by VISA), которая позволит защитить операции в сети Интернет дополнительным SMS-кодом.

Оформить «Нереальную карту» можно бесплатно в интернет-банкинге или мобильном интернет-банкинге. Карточка активируется в течение нескольких часов, но при её оформлении в выходные дни — не позднее следующего рабочего дня.

После того как карточка станет активной (и отобразится в интернет-банкинге и мобильном интернет-банкинге), получить её реквизиты можно дистанционно. Для этого в мобильном интернет-банкинге выберите нужную карточку и в разделе «Операции» нажмите «Получить CVV2-код» или «Получить номер карточки».

Также виртуальную карту можно использовать в случае, если вы хотите открыть онлайн-вклад в Белагропромбанке, но у вас нет другой карточки в нужной валюте. По истечении срока ваш депозит вернётся вместе с начисленными процентами на «Нереальную карту» и им можно будет оперативно распорядиться.

Или, например, вам нравится пользоваться дистанционными услугами Белагропромбанка, но вы получаете зарплату в другом банке. В этом случае можно выпустить «Нереальную карту» и пополнять её через ЕРИП в приложении своего зарплатного банка.

Если говорить о недостатках «Нереальной карты», то их практически нет. Сюда может кто-то отнести небольшой срок действия, а именно 1 год, а также невозможность снимать наличные в банкоматах. Во-первых, такая карта выпускается за минуты, поэтому можно быстро оформить новую по окончании сроков. Во-вторых, можно сде­лать онлайн-перевод с карты на карту — эта услуга совершается в режиме онлайн и без взимания комиссии. После чего уже с основной, зарплатной, карты снять деньги в банкомате.

Стоит также отметить, что сегодня доступна возможность оплаты с «Нереальной карты» в обычных магазинах. Для этого необходимо загрузить виртуальную карту в приложения Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или «Кошелёк», и тогда вы сможете платить ею в любом месте, где принимают бесконтактные платежи смартфоном.

Время не стоит на месте, и мы должны идти в ногу со временем, развиваться, узнавать новые возможности, осваивать новые банковские продукты и пользоваться ими.

ОАО «Белагропромбанк».

УНП 100 693 551