С 1 декабря 2020 года к «Слуцкому рынку ОПС» присоединили «Слуцкую базу ОПС». Об это «Кур'ер» сообщал 23 марта.



Как работают торговые объекты, какие задачи на ближайшую перспективу ставит руководство рынка, рассказала газете «Слуцкі край» Татьяна Сучко, первый заместитель директора «Слуцкого рынка ОПС».

«До проведения реорганизации унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС» было многопрофильным предприятием, основным видом деятельности которого являлась розничная торговля в городской местности, — рассказала Татьяна Сучко. — Также наше предприятие занималось заготовительной деятельностью, которая присуща в основном системе потребительской кооперации, и сдачей в аренду торговых мест на рынке.

В результате реорганизации розничная торговая сеть составила 86 торговых объектов, 66 из которых работают в сельской местности, а также 8 объектов общественного питания.

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На «плечи» нашего предприятия легли убытки торгового предприятия «Слуцкая база ОПС», а также неэксплуатируемые объекты, содержание которых требует определённых расходов. Да и сама реорганизация проведена в зимний период, который для торговой отрасли в финансовом плане всегда является крайне тяжёлым, так как появляются затраты, связанные с отоплением торговых объектов на фоне снижения покупательского спроса.

Из 66 объектов, которые обслуживают жителей сельской местности, — 54 магазина и 12 автолавок. Из-за отсутствия кадров закрыты магазины в населённых пунктах Покрашево и Буда Гресская. Режимы работы магазинов в деревнях менять не планируем, кратность заезда автомагазинов в сельские населённые пункты составляет два раза в неделю.

В связи с банкротством Солигорского райпо по согласованию с Миноблпотребсоюзом мы в конце февраля за символическую цену взяли в аренду два магазина в городском посёлке Старобин и четыре автомагазина.

С целью выхода на положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности вынуждены были провести работу по оптимизации штатной структуры. Данная мера в основном коснулась только бухгалтерского аппарата. Работаем над введением в эксплуатацию неэксплуатируемых объектов путём сдачи в аренду или путём дальнейшей их продажи. В настоящий момент оформляем документы на право собственности в МБТИ. Планируем сдать в аренду здание кондитерского цеха в Греске, на продажу через аукцион выставить складские помещения, что по улице Пугачёва.

Конечно, работа предстоит большая, и ждать мгновенных положительных результатов не приходится. Но перспективы развития у предприятия есть. Основная задача, которая стоит перед нами, — это сохранить и «насытить» всеми необходимыми товарами торговую сеть для обеспечения потребностей населения как городского, так и сельского".

Напомним, по информации «Кур'ера», примерно за два месяца до реорганизации многим работникам разослали уведомления о присоединении. Часть людей сократили. По словам замдиректора, во время реорганизации «Слуцкий рынок ОПС» принял к себе более 200 человек, таким образом «среднесписочная численность работников предприятия по состоянию на 1.03.2021 года увеличилась в два раза и составила около 400 человек».