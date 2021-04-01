«Любование ими способно превратить мужчину в настоящего рыцаря». Крокусы на слуцких клумбах (фото)

В последние дни марта начали распускаться крокусы. В первый апрельский день на слуцких клумбах можно увидеть фиолетовые, белые, жёлтые, голубые, пёстрые цветы разных оттенков.

Название цветка происходит от греческого слова «kroke» — нить, так как высушенные столбики (рыльца) крокусов напоминают нити волокна.

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На Востоке говорят, что лепестки крокуса дарят созерцающему житейскую мудрость, желание пофилософствовать и не дают забыть о доме и близких.

Англичане полагают, что любование фиолетовыми крокусами особенно полезно представителям сильной половины человечества. Оно настраивает на романтический лад, вселяет тягу к путешествиям и благородным поступкам и, таким образом, способно превратить мужчину в настоящего рыцаря.

Крокусы — первые цветы, дающие свой нектар проснувшимся пчёлам.