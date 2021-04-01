В газете «Інфа-Кур'ер» вышла статья о том, выгодно ли держать огород. Фотофакт

В печатном номере газеты «Інфа-Кур'ер» за 1 апреля вышла статья о том, сколько стоит огород. Окупаются ли ваши выходные, проведённые в интересных позах на грядках? «Кур'ер», наконец, нашёл ответ на этот вопрос. Номер уже в продаже!