В Слуцке на месте «Домашнего» открывают IKEA. Местное предприятие выкупило франшизу

Магазин открывает слуцкое предприятие «Универсал-Слуцк» и будет работать по договору франчайзинга IKEA.

«Мы сохраним павильоны, которые были в „Домашнем“ и к которым привыкли жители 12-го городка: там будет место и для аптеки, и для зоомагазина. Также предусмотрен банкомат, в котором можно обменять валюту», — сказал «Кур'еру» Алексей Щербицкий, заместитель директора ТНТ «Универсал-Слуцк».

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«Два месяца — на переоборудование торгового зала, полмесяца — на расстановку товаров. Думаем в июне уже порадовать случчан качественной мебелью по приятным ценам», — добавил собеседник.

Но это не все планы слуцкого предприятия. Территория IKEA в Слуцке будет расширена за счёт крытых павильонов, где будет выставлена садовая мебель и товары для элементов ландшафтного дизайна. Это будет сделано в 2022 году.

Напомним, что продовольственный магазин «Домашний» в Слуцке был закрыт в начале марта. И до сих пор было неясно, что будет с пустующими площадями. Собственник здания — ОАО «Стенд-Инвест» сдаёт его в аренду. РАНЕЕ. Магазин «Домашний» в Слуцке закрылся. Фотофакт

Эта публикация является первоапрельским розыгрышем.