Из фермы под Слуцком бесследно исчезли 187 коров и несколько других животных

На ферме, принадлежащей одному из сельхозпредприятий Слуцкого района, исчезли 187 коров. С заявлением об этом утром 31 марта обратилась гражданка К. М. 1973 г. р., заведующая фермой. Следственно-оперативная группа установила, что на ферме действительно отсутствуют животные.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий достоверно установлено, что по состоянию на 29 марта коровы были на ферме. То есть не было факта манипуляций с отчётностью и документами в случае, если бы коровы числились только на бумаге… Вечером 29 марта стадо животных физически находилось в стойлах. Что случилось в течение суток, предстоит выяснить», — пояснил «Кур'еру» официальный представитель ведомства.

Реклама

По словам следователей, вокруг места происшествия не обнаружено ни следов копыт, ни следов навоза, ни следов грузового транспорта, на котором могли вывезти такое большое количество животных. Проверка по факту исчезновения животных продолжается.

Сами работники фермы заявили, что исчезли также три собаки и восемь котов, которые обитали на территории фермы. Однако следствие этим случаем не занимается, так как вышеуказанные животные не числятся на балансе сельхозпредприятия. Эта публикация является первоапрельским розыгрышем.