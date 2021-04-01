Хочу поблагодарить всех работников третьего инфекционного отделения. Девочки, медсёстры, санитарки, огромное спасибо за ваш самоотверженный труд!

По шесть часов без воды, еды, туалета — и беспрестанный уход за нами, больными! Всегда внимательны, заботливы! Это просто подвиг!

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Большое спасибо лечащему врачу Кисель Денису Александровичу! Отдельная благодарность доктору Лашкевичу за внимательность и заботу (был предоставлен кабинет для ожидания КТ, сделан жаропонижающий укол, лично отнёс вещи в приёмный покой).

Вы лучшие! Будьте здоровы!

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