Защитника Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов. Он больше не сможет защищать интересы клиентов в суде. Об этом он сообщил TUT.BY.

«Я узнал, что моё исключение из коллегии адвокатов решили форсировать. В предыдущих случаях непрохождения аттестации коллегия адвокатов ждала, пока Минюст прекратит действие лицензии, а только потом исключала адвоката. Теперь же коллегия адвокатов решила быть первой», — прокомментировал Сергей Зикрацкий.

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Он добавил, что Минюст лицензию ещё не забрал, однако заседание по исключению из коллегии адвокатов запланировано на 31 марта.

«Решением Совета Минской областной коллегии адвокатов от 31 марта я исключён из коллегии адвокатов. Теперь я не могу осуществлять адвокатскую деятельность», — заявил Зикрацкий.

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