Теперь на сайте МВД можно узнать, зарегистрирован ли на вас автомобиль

Информацию о зарегистрированном транспорте теперь можно найти на сайте Министерства внутренних дел. В специальном сервисе можно получить информацию о типе, марке, регистрационном знаке, годе выпуска, массе и дате регистрации транспортного средства. Об этом пишет сайт ведомства.

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После введения с 1 января транспортного налога в ГАИ начали более часто обращаться, чтобы узнать о зарегистрированном транспорте, чтобы снять с учёта тот, который уже не используется. Как пишет МВД, ведомство учло эпидемиологическую обстановку и решило запустить автоматизированную информационную систему «ГАИ-Центр».

Сервис работает в тестовом режиме, и сведения носят только справочный характер и не имеют юридической силы. Поэтому для официального подтверждения или уточнения данных лучше обратиться в местную ГАИ.