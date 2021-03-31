Талантливый живописец, один из создателей группы «RiverStone». Умер Игорь Климов, известный в Слуцке художник и музыкант

Игорь Александрович Климов родился в Слуцке 1 сентября 1970 года. Окончил гимназию № 1. Биографию художника описал Игорь Титковский в книге «Мастацтва Случчыны».

Биография

Климов занимался в художественной школе в Слуцке. В 1988 году окончил Минское художественное училище имени Глебова. В 1992—1994 годах преподавал в Слуцкой художественной школе. Позже работал художником-оформителем на торговых предприятиях.

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Участник городских, групповых и республиканских выставок. Оформил книги Константина Цыбульского «Вецер эпохі» (1997), Змитера Вишнёва «Штабкавы тамтам» (1998), Олега Буркина «Путь жизненный пройдя до середины» (1999).

Произведения Игоря Климова хранятся в частных коллекциях в разных городах Беларуси, во Франции и Германии.

Игорь Климов умер 30 марта 2021 года. Ему было 50 лет. По словам друзей, у Игоря Александровича был коронавирус и перед смертью он лежал в больнице.

Добрые слова

, художник, преподаватель, историк искусства, краевед, учитель и коллега Игоря Климова: «Не так давно завершилась наша. Я, Олег Шапель, Соломатин, Климов и Адонин выставлялись. И мы рассчитывали сделать выставку в Солигорске. И всё шло хорошо. Ну, вот видите, что делает эта эпидемия. Очень талантливый художник и живописец. Как график он вообще уникальный. К сожалению, может быть, он в графике не полностью реализовал себя. У него как-то со зрением были проблемы. А у него была миниатюрная графика. Создавал очень тонкие вещи. Тушью, пёрышком работал. У него и живопись хорошая была. У художника были очень сильные перспективы. Конечно, я просто потрясён и сожалею. Соболезную родным и близким и всем, кто с ним был знаком. Для всех художников Слуцка эта новость — потрясение».

Игорь Уренцев, сотрудник Слуцкого дома культуры, автор песен, фронтмен музыкального коллектива RiverStone: «Ну что тут сказать… Для нас это человек не просто нашего круга. Но ещё и человек, который стоял у истоков группы RiverStone. Даже, можно сказать, её создавал. И благодаря ему она вообще существует. Без его идеи не было бы этой группы. Поэтому для нас это особый был человек, которому мы благодарны. Мы ценили его как человека, как личность. И как творческую личность. Он был „два в одном“ по жизни: художник и музыкант. Много было в нём уникального. Очень жалко, когда такие люди так рано уходят».

Алина Нагорная, Игорь Климов был другом её семьи: «Пачула навіну ад маці. Заўжды трагічна, калі паміраюць свае людзі. Удвая трагічна, калі свет пры гэтым губляе творцу. Апошні раз як мы бачыліся, я запытала, чым бы ён больш за ўсё хацеў зараз займацца. Ён адказаў, што хацеў бы прыйсці дадому, раскласці фарбы і доўга-доўга глядзець на белае палатно. У гэтым увесь Клім. Заўжды шчыры, цікаўны, у пошуку адказаў. Спачывай з мірам».

Николай Чижик, мастер-ювелир, играл с Игорем Климовым в группе Traffic City: «Нас покинул наш друг, брат, талантливый художник и музыкант. Игорь стоял у истоков слуцкого рока. Жил музыкой и зажигал любовь к ней в сердцах друзей, молодых начинающих музыкантов и просто неравнодушных людей. Его уход — для всех неожиданность. Много творческих планов и идей он не успел реализовать. Игорь навсегда останется в наших сердцах талантливым музыкантом, ценителем искусства, дорогим и надёжным другом».