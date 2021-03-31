В Беларуси готовят изменения в закон об адвокатуре. Адвокатам, которые работают в бюро, могут запретить представлять клиентов по уголовным и административным делам или вообще ликвидировать адвокатские бюро. А для бывших силовиков, чиновников и судей предлагают упростить получение адвокатской лицензии.

Итак, в проекте закона содержится ограничение на осуществление защиты и представление интересов по уголовным и административным делам для адвокатов, осуществляющих деятельность индивидуально и в составе адвокатских бюро. Данный запрет планируется ввести в силу в течение года со дня принятия этих изменений. В более поздних проектах закона исключается понятие адвокатского бюро — все должны перейти в юридические консультации. Обоснования такого существенного изменения не представлено.

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Кандидатуры на пост руководителей и членов советов коллегий должны быть согласованы с Министерством юстиции, срок полномочий после избрания — 4 года. Если Минюст дважды отклоняет предложенные кандидатуры, то ведомство представляет на голосование своих кандидатов. Если эти кандидаты дважды отклоняются на общем собрании, кандидаты от Минюста считаются выбранными.

Планируется отменить обязательный 3-летний стаж по специальности для кандидатов в адвокаты. При этом каждый кандидат должен будет получить одобрение в Министерстве юстиции. Существенно упрощается доступ в адвокатуру для бывших сотрудников судов, прокуратуры, органов юстиции, правоохранительных органов. Если такая кандидатура представлена руководителем соответствующего госоргана, кандидат проходит стажировку до трех месяцев и сдает квалификационный экзамен только в устной форме.

Также адвокатам могут запретить быть участниками или учредителями коммерческих организаций. Может быть введена обязательная аттестация для каждого адвоката, а еще республиканская коллегия совместно с Минюстом разработает Правила профессиональной этики. За нарушение, как и прежде, могут лишать права на работу.

— Боюсь, что адвокатура полностью станет институтом в государственной системе, — комментировал Сергей Зикрацкий, адвокат. — В ситуации, когда все руководство будет согласовываться или назначаться Минюстом, когда стажеры будут проходить фильтр в министерстве, мы получим адвокатуру, которая будет полностью зависеть от госоргана, у которого есть удобный инструмент в виде аттестации, в любой момент можно лишить лицензии «неудобного» специалиста. И это может коснуться не только так называемых политических дел. Может случиться так, что адвокаты будут бояться активно защищать клиентов, чтобы не потерять работу. Многие говорят, что не видят своего места в такой будущей адвокатуре. Если это произойдет, мы увидим массовый отток из адвокатуры на протяжении 6−12 месяцев после вступления в силу закона. Их заменят выпускники юрфаков, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов и судов, для них предполагается упрощенная процедура получения лицензии.

Кроме того, у Минюста может появиться право запрашивать и получать от адвокатов сведения и документы об их деятельности (правда, при условии соблюдения адвокатской тайны).

По сути, речь идёт о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закреплённому Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году): «Юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается её членами и выполняет свои функции без вмешательства извне».

Белорусская республиканская коллегия адвокатов запрашивала мнение коллег по поводу возможных изменений, чтобы представить согласованную позицию до того, как документ будет рассмотрен в парламенте (а это может произойти уже на этой неделе, 2 апреля стартует весенняя сессия).

Адвокаты обращают внимание, что предоставленный срок для изучения и направления замечаний по проекту закона, значительно меняющего условия функционирования адвокатуры и адвокатов, был крайне мал — одни сутки. Проект закона не прошёл публичное обсуждение, как это предусмотрено по закону. Также не решает ни одной проблемы из реально существующих и неоднократно обсуждавшихся в адвокатской среде, отсутствует обоснование предлагаемых изменений.