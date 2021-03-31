В гимназии проверили уровень «идеологического воспитания» среди детей. Почитайте список вопросов

В гимназии № 5 г. Барановичи (Брестская область) проверили уровень идеологического воспитания у школьников. Им раздали анкету с вопросами о жизненных целях, о том, участвуют ли дети в митингах, знают ли госсимволику и как относятся к проявлениям экстремизма. rebenok. by спросил у администрации школы, зачем им эта информация.

Фотографии анкеты в редакцию прислали родители. Вопросы рассчитаны на учеников 8−11 классов. Но, по словам родителей, ответить на похожие вопросы предлагали не только старшеклассникам, но и ребятам из средней школы: «У них анкеты немного отличались. Дети в 6-м классе отвечали на вопросы целый урок, потому что не понимали значение многих слов и выражений». В анкете представлены разные вопросы, которые касаются идеологии: «Испытываете ли вы гордость за свою страну?», «Какие у вас жизненные цели?», «Как вы относитесь к проявлению экстремизма в молодёжной среде?». Также у детей спрашивают, допускают ли они участие в несанкционированных митингах и демонстрациях; выполняют ли общественные поручения; знакомы ли с госсимволикой.

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Любопытно подан вопрос о том, в каких молодёжных организациях состоят ребята. Наивысший результат (2 балла) можно получить за ответ «Общественное объединение «Белорусский Республиканский Союз Молодёжи».

Также составители анкеты интересуются у школьников, нравятся ли им информационные часы. Наибольший вес имеет ответ «да» (2 балла). За вариант «иногда» ребёнку поставят 1 балл, а за «нет» — 0 баллов.

Чем больше баллов наберут дети, тем они лучше идеологически воспитаны — об этом говорит шкала подсчётов в графе «интерпретация результатов». Результата всего три: высокий, средний и низкий уровень идеологического воспитания.

Мы позвонили в гимназию № 5 и спросили, для чего проводилось анкетирование и подведены ли итоги.

— Это просто анкета, которая потом позволяет планировать работу по гражданско-патриотическому воспитанию в классе и в гимназии в целом, — пояснила Юлия Пузыревич, заместитель директора по воспитательной работе. — У каждого классного руководителя будет свой результат исследования, с учётом которого он спланирует свою работу в классе.

На вопросы, кто составлял анкету и раздавали ли её в средних классах, собеседница ответила, что готова предоставить исчерпывающую информацию напрямую родителям. Всех желающих Юлия Пузыревич пригласила на приём в администрацию гимназии.