Бюджет Слуцкого района получил почти треть доходов за счёт зарплат жителей. 2020 год в одной картинке

Слуцкий районный Совет депутатов опубликовал отчёт об исполнении районного бюджета за 2020 год. То есть в нём расписаны все его доходы и расходы.

На какие мысли наводят «скучные цифры»? Вот, например, про налоги, которые мы платим, и фразу «что делается за мои налоги». А налоги — это сколько? Может, вклад трудового народа преувеличивается или, наоборот, преуменьшается? Давайте просто посмотрим на язык цифр.

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Так, за прошлый год из всех доходов местного бюджета (а это чуть более 150 млн рублей) подоходный налог с физических лиц составил 46 млн рублей. Роль случчан очевидна. Больше доходов (около 38%) дают только безвозмездные поступления (дотации из других бюджетов и т. п. ). Ещё есть НДС — налог на добавленную стоимость. Доля в 14% в доходах бюджета тоже в заметной степени формируется из «нашего кармана», когда мы покупаем что-то в магазинах или пользуемся чьими-то услугами.

Возможно, отсюда и становятся понятны слова тысяч случчан, которые тревожатся из-за того, что всё новые и новые сетевые магазины вымывают деньги из местного бюджета. Ведь если магазин не местный, то много налогов уходит не в наш бюджет. И попробуй сторгуйся на «безвозмездные поступления», которые закроют дыры в бюджете.