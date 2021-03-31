«Могли бы кинуть клич, чтобы люди забрали плиты себе». В 10-м городке в Слуцке от забора остался фундамент

Возле бывшего «Ландыша» в 10-м городке раньше стоял кирпичный забор. Он наклонялся к тротуару. Забор уже давно разобрали. Но разобрали так, что там остались плиты в земле. Они портят вид территории.

Власти могли бы кинуть клич, чтобы люди забрали эти плиты себе. Или просто их убрать и сделать газон.

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