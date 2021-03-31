Женщина не могла дозвониться подруге и сообщила в милицию. Оказалось, ту ещё осенью убили и закопали в сарае

В понедельник, 29 марта, в милицию обратилась жительница Мозыря, сообщившая, что её 33-летняя подруга из Ельска перестала выходить на связь с осени. В последний раз они созванивались, когда пропавшая праздновала свой день рождения. О том, что произошло дальше, рассказали в УВД.

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Милиция выяснила, что женщина проживала с 53-летним машинистом экскаватора, злоупотребляла спиртным и не работала.

Мужчина пояснил правоохранителям, что его спутница уехала с другим в Россию, и якобы на трассе под Тулой её видел дальнобойщик. А вот личность водителя сожитель так и не смог раскрыть, чем и вызвал подозрение сыщиков. В ход пустили полиграф.

Как оказалось, в конце октября мужчина вернулся из командировки и застал сожительницу пьяной, вытянул её из дома, избил и оставил во дворе. Назавтра понял, что она мертва, и решил скрыть преступление, закопав труп в сарае.

В отношении жителя Ельска возбудили уголовное дело за убийство.