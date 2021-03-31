Беларусь оказалась самым крупным суверенным должником России

Всемирный банк опубликовал информацию о зарубежных странах, являющихся должниками Российской Федерации. Беларусь входит в число крупнейших, сообщает РБК.

Крупнейшим государственным должником в России является Беларусь. На конец 2019 года наша страна была должна России 8,1 миллиарда долларов. В публикации указано, что эта сумма совпадает с той, которую Минфин Беларуси указал в проспекте своих еврооблигаций в июне 2020 года. В конце 2020-го страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску дополнительного миллиарда долларов от России.

Реклама

Бангладеш, Венесуэла, Индия и Вьетнам также входят в число основных российских должников. Но долги этих стран намного скромнее, чем у Беларуси. По данным Всемирного банка, Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран. На конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 млрд долларов по двусторонним займам: это государственные долги либо долги юрлиц, гарантированные государствами.

Издание отмечает, что Минфин России, отвечающий за кредиты иностранным государствам, такой информации не публикует: программа госкредитов ежегодно описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.