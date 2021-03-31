Крупнейшее поражение. Сборная Бельгии разгромила сборную Беларуси в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 со счётом 8:0

Во вторник, 30 марта, в Лёвене во время евроквалификации на чемпионат мира по футболу в 2022 году Бельгия разгромила сборную Беларуси. Счёт составил 8:0, пишет TUT.BY.

Матч проходил на стадионе «Ден Дреф». Главным судьёй выступал Донатас Румшас.

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Бельгия: Миньоле — Алдервейрелд, Денайер (Боята, 46), Вертонген (к) (Дендокер, 64) — Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Азар — Доку, Бачуайи (Бентеке, 64), Троссард.

Беларусь: Гутор — Юзепчук, Наумов, Павловец, Поляков — Стасевич (к), Кисляк (Маевский, 61), Эбонг (Савицкий, 46), Подстрелов (Сигневич, 46) — Кендыш, Лисакович (Климович, 74).

Голы:

1:0 — Бачуайи (14, пас — Доку).

2:0 — Ванакен (17, пас — Менье).

3:0 — Троссард (38, пас — Ванакен).

4:0 — Доку (42, пас — Прат).

5:0 — Прат (49, пас — Бачуайи).

6:0 — Бентеке (70, пас — Прат).

7:0 — Троссар (76, пас — Доку).

8:0 — Ванакен (89, пас — Янузай).

Тренер сборной Бельгии выставил на матч против Беларуси фактически резервный состав. Причём в нём нашлось место даже 18-летнему форварду Жереми Доку.

Звёзды первой величины, такие как Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку, остались в запасе. Вратарь Тибо Куртуа и вовсе покинул расположение сборной, правда, из-за травмы.

Хозяева уже на пятой минуте создали опасный момент, но удар в упор Батшуаи парировал Александр Гутор. Наши футболисты на некоторое время сумели выровнять игру, но с 14-й минуты в наши ворота залетало всё.

Начало разгрому положил тот же Батшуаи. Через три минуты отличился Ванакен. Через 20 минут Троссар дальним ударом в «девятку» отправил мяч в сетку Беларуси. Через четыре минуты Докю сделал счёт неприличным.

После перерыва кошмар для белорусов продолжился. На 49-й минуте Прат пробил Гутора дальним ударом, сделав счёт 5:0.

Первый и единственный опасный момент наша команда создала на 54-й минуте. Юрий Кендыш пробил по воротам Бельгии, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги ворот соперника.

После этого игра немного успокоилась, хозяева давали подержать мяч белорусам. Но нити матча не теряли.

На 70-й минуте Бентеке забил шестой гол, через шесть минут Троссар забил седьмой, на 89-й минуте Ванакен отправил и восьмой гол в ворота Гутора.

Белорусы за всю игру не нанесли ни одного удара в створ ворот бельгийцев.

Это поражение стало самым крупным для нашей сборной за всю историю независимости Беларуси.

Отметим, что белорусы с бельгийцами сыграли впервые в истории. Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА, сборная Беларуси располагается на 88-м месте.