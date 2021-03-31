Банк присылает сообщение после каждой покупки в магазине. Сколько стоит такая услуга

Чтобы защитить себя от мошенников и быть в курсе всех своих операций по карте, в банках предусмотрена такая услуга, как sms-информирование. Сообщения на телефон приходят как о расходных операциях (например, при оплате покупок в магазине), так и о приходных (например, о зачислении зарплаты). Но эта услуга платная. TUT. BY выяснил, сколько стоит sms-информирование в каждом банке, какие тарифы можно выбрать и нужно ли платить за пользование интернет- или мобильным банком, в которых также можно проверить свои расходы и зачисления.

Самая высокая комиссия — 3,50 бел. рублей за пользование услугой sms-информирование — взимается по картам Белгазпромбанка и Банка ВТБ. В остальных в среднем плата составляет 2,50−3 бел. рублей ежемесячно (за полный тариф).

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Услугу можно отключать и подключать самостоятельно. Чаще всего это можно сделать удалённо, но в некоторых банках придется прийти в офис (например, клиентам Статусбанка).

В интернет- или мобильном банке тоже можно узнать информацию о своих приходных и расходных операциях. Почти во всех учреждениях эти сервисы бесплатны, но в Белагропромбанке за просмотр мини-выписки (последние операции за сутки) снимается 0,20 бел.рублей. А в Банке Решение за подключение (нужно писать заявление) и пользование интернет-банкингом взимается комиссия 5 бел. рублей в год.

В Беларусбанке за услугу М-банкинг с sms-информированием также предусмотрена плата. За пакет «Базовый» (приходные операции) — 0,85 бел. рублей, за пакет «Полный» (приходные и расходные) — 1,45 бел.рублей. В рамках акции новым пользователям «М-Банкинга» первый месяц не нужно платить за эти пакеты. Если у клиента уже есть зарегистрированная в «М-банкинге» карточка, оплаченная (по полной стоимости без скидок) и подключённая к пакету услуг с оповещением «Базовый» или «Полный», то при подключении других карт к этим пакетам будет скидка 0,60 бел.рублей.

Название банка Особенности услуги sms-оповещение Стоимость Белагропромбанк В пакете «М» обслуживаются карты БЕЛКАРТ «Забота», Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». В нём предусмотрены смс за приходные операции, в пакете «L» (Visa Gold, Mastercard Gold, платёжное кольцо «PayRing») за приходные и расходные за границей, в «XL» (Visa Platinum, Visa Infinite) — за приходные и расходные (в Беларуси и за пределами). Карточки БЕЛКАРТ «Забота», Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота» и платёжное кольцо «PayRing» могут обслуживаться в пакете «XL» с 50% скидкой. Пакет «М» — 1,15 бел. рублей,

Пакет «L» — 1,95 бел. рублей,

Пакет «XL» — 2,75 бел.рублей. Беларусбанк 1) sms-оповещение о расходных или приходных операциях (по выбору клиента). 2) sms-оповещение о расходных и приходных операциях. Также можете рассмотреть услугу М-банкинг, в рамках которой Вы сможете активировать пакет услуг, включающий SMS-оповещение: Услуга Интернет-банкинг подключается бесплатно, абонентская плата банком не предусмотрена. Тарифы за пользование сервисом М-банкинг здесь. 1) 1,50 бел.рублей. 2) 2 бел.рубля. Белгазпромбанк Информация о расходных и приходных операциях. 3,50 бел.рублей. Белинвестбанк Тариф «Приходный» — sms по всем приходным операциям. Тариф «Расчётливый» — sms по всем расходным операциям. Тариф «Индивидуальный» — sms по всем операциям (расходным и приходным). «Приходный» — 1, 30 бел.рублей. «Расчётливый» — 2,10 бел.рублей. «Индивидуальный» — 2,90 бел.рублей. БПС-Сбербанк 1) Информация о приходных и расходных операциях без ограничения суммы. 2) Информация о приходных и расходных операциях на сумму свыше 40 BYN. 1) 2,99 бел.рублей. 2) 1,99 бел. рублей (или может входить в стоимость пакета услуг).

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