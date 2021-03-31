Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 1 апреля. Обзор

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Подлесье: по улице ни пройти ни проехать

«От депрессии меня спасли Instagram-друзья»

«Мне больно об этом писать и это видеть»

По просьбе читательницы «Кур'ер» съездил в деревню Подлесье Слуцкого района, чтобы своими глазами увидеть, по каким дорогам приходится передвигаться жителям улицы Приозёрной на протяжении 17 лет.Путешествуя по слуцким деревням, «Кур'ер» много рассказывает о жителях села, в основном об их творческих талантах, о мастерах и мастерицах. А вот встретить пенсионерку-блогера, на которую менее чем за год подписались 800 человек, до сих пор не случалось.

Отчаянное письмо пришло в редакцию от случчанки Надежды. Она рассказала, что не знает, как справиться с пьянством сына, который, если выпьет спиртное, не может остановиться. «Кур'ер» узнал, как в Слуцке могут помочь людям, страдающим алкоголизмом.

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Сколько стоит быть огородником

«Нереальная карта» убережёт ваши финансы

Из года в год заядлые огородники засаживают грядки, проводят всё свободное время в огороде и другой жизни не представляют. В свою очередь, противники труда на сотках убеждают, что дешевле всё купить. Перед началом очередного дачного сезона «Кур'ер» решил свести огородный дебет с кредитом и посмотреть, насколько «дачная экономика» экономна.

Пандемия коронавируса подтолкнула всех нас перестроить свой образ жизни, поменять наши привычки — теперь мы учимся и работаем онлайн, «ходим» в гости, музеи и театры, совершаем покупки в магазине тоже посредством сети Интернет. Как не стать жертвой мошенников и как обезопасить себя при оплате в сети Интернет, нам рассказала Инна Семак, заместитель начальника ЦБУ № 542 в г. Слуцке ОАО «Белагропромбанк».

«Людзей многа, я сярод іх адзін»

Где развлечься слуцким пенсионерам

Действующее расписание движения автобусов по г. Слуцку

Цэнтры начнога знаходжання людзей, якія адкрываюцца ў буйных гарадах, — гэта нешта новае ў нашай сучаснай цывілізацыі. Але, як сведчыць час, жыццёва неабходнае. Раней людзі без пэўнага месца жыхарства ў тым жа Салігорску начавалі ўзімку ў падвалах шматпавярховых дамоў, летам — дзе прыйдзецца. Зараз яны маюць магчымасць прыйсці ў цэнтр начнога знаходжання, памыцца ў душы, папіць гарбаты з пячэннем, пераначаваць. Менавіта там, у «начлежцы», я пазнаёміўся з хлопцам, які, як мне здалося, вельмі хоча стаць на ногі і зарабляць на жыццё сваёй працай, а не жабрацтвам ці крыміналам. Мікалай, так яго завуць, распавёў пра свой шлях, які прывёў яго ў гэты цэнтр.Жизнь после 60-ти только начинается. Так говорят слуцкие пенсионеры, которые весело и с пользой проводят время. «Где?» — спросите вы. В Слуцком территориальном центре соцобслуживания населения, где специально для них работает отделение дневного пребывания.