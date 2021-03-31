Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 1 апреля. Обзор

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Подлесье: по улице ни пройти ни проехатьПо просьбе читательницы «Кур'ер» съездил в деревню Подлесье Слуцкого района, чтобы своими глазами увидеть, по каким дорогам приходится передвигаться жителям улицы Приозёрной на протяжении 17 лет.
«От депрессии меня спасли Instagram-друзья»Путешествуя по слуцким деревням, «Кур'ер» много рассказывает о жителях села, в основном об их творческих талантах, о мастерах и мастерицах. А вот встретить пенсионерку-блогера, на которую менее чем за год подписались 800 человек, до сих пор не случалось.
«Мне больно об этом писать и это видеть»
Отчаянное письмо пришло в редакцию от случчанки Надежды. Она рассказала, что не знает, как справиться с пьянством сына, который, если выпьет спиртное, не может остановиться. «Кур'ер» узнал, как в Слуцке могут помочь людям, страдающим алкоголизмом.
Сколько стоит быть огородникомИз года в год заядлые огородники засаживают грядки, проводят всё свободное время в огороде и другой жизни не представляют. В свою очередь, противники труда на сотках убеждают, что дешевле всё купить. Перед началом очередного дачного сезона «Кур'ер» решил свести огородный дебет с кредитом и посмотреть, насколько «дачная экономика» экономна.
«Нереальная карта» убережёт ваши финансы
Пандемия коронавируса подтолкнула всех нас перестроить свой образ жизни, поменять наши привычки — теперь мы учимся и работаем онлайн, «ходим» в гости, музеи и театры, совершаем покупки в магазине тоже посредством сети Интернет. Как не стать жертвой мошенников и как обезопасить себя при оплате в сети Интернет, нам рассказала Инна Семак, заместитель начальника ЦБУ № 542 в г. Слуцке ОАО «Белагропромбанк».