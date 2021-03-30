Недалеко от Слуцка есть автозаправка с колоритом из СССР. Фото

Алексей Скрынников
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В 10 км от Слуцка, в деревне Летковщина, находится автозаправка времён СССР. Она уже недействующая, но колорит старых бензоколонок остался. Смотрите фото.

ПИШИТЕ. А какие ещё подобные места в Слуцком районе знаете вы?

Фотографии: Алексей Скрынников

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Недалеко от Слуцка есть автозаправка с колоритом из СССР
Фото: Алексей Скрынников
Недалеко от Слуцка есть автозаправка с колоритом из СССР
Фото: Алексей Скрынников

Недалеко от Слуцка есть автозаправка с колоритом из СССР

Недалеко от Слуцка есть автозаправка с колоритом из СССР