«Мама, а почему у нас два флага?» «Кур'ер» объясняет детям в картинках

Иллюстрации: Александр Кот, текст: Даниил Евсеня
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Несколько читательниц рассказали «Кур'еру», что столкнулись с проблемой — дети стали их спрашивать: «Почему у нас два флага?» Газета «Кур'ер» сделала простые картинки, которые помогут ответить детям на их вопросы.

«Мама, а почему у нас два флага?» Объясняем детям в картинках

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«Мама, а почему у нас два флага?» Объясняем детям в картинках

«Мама, а почему у нас два флага?» Объясняем детям в картинках

«Мама, а почему у нас два флага?» Объясняем детям в картинках

«Мама, а почему у нас два флага?» Объясняем детям в картинках

«Мама, а почему у нас два флага?» Объясняем детям в картинках

«Мама, а почему у нас два флага?» Объясняем детям в картинках