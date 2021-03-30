В Польше ввели новые правила для тех, кто въезжает в страну

Заместитель министра инфраструктуры сообщил, что разные правила будут действовать для путешественников из Шенгенской зоны и из других стран, пишет TUT.BY со ссылкой на «Радио Польша».

Правительство Польши приняло решение об унификации правил карантина. Марцин Хорала, заместитель министра инфраструктуры Польши, сообщил, что разные правила будут действовать для путешественников из Шенгенской зоны и из других стран.

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«Путешественники, возвращающиеся из Шенгенской зоны, должны отбыть карантин. Однако они могут его не отбывать, если предоставят тест с негативным результатом, который был сделан за 48 часов до пересечения границы. В случае других стран — у путешественников не будет такой возможности. Это означает, что все путешественники, которые приезжают в Польшу из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, даже если предоставят тест, все равно будут отправлены на карантин. Все путешественники, после того как их отправят на карантин, могут сдать тест в Польше. Если они получат негативный результат, то они будут освобождены от карантина», — заявил он.

Как заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, решение было принято в связи с обострением эпидемической ситуации в Польше и других странах. Это правило будет действовать с 30 марта.