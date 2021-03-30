Налоговая разъясняет. Как оказывать услуги по вспашке земли и не нарушать закон

Приближается климатическая весна, количество физических лиц, осуществляющих деятельность по вспашке и культивации земельных участков, увеличивается.

В связи с этим инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району напоминает, что оказание услуг по вспашке земли соседям и иным лицам не относится к предпринимательской деятельности и, соответственно, не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

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Те физические лица, которые осуществляет эту деятельность впервые, должны стать на учёт в налоговом органе по месту жительства, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

До начала осуществления деятельности необходимо подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме либо через «Личный кабинет плательщика») и уплатить единый налог.

Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет за месяц:

г. Слуцк — 17,00 руб.;

г. Копыль и Копыльский район, г. Старые Дороги и Стародорожский район, Слуцкий район — 14,00 руб.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району