29 марта «Кур'ер» узнал, что торговый центр «Радуга» на 14 Партизан, который проработал в Слуцке шесть лет, собираются закрыть. А вместо него будет магазин другой торговой сети. «Кур'ер» сфотографировал, как супермаркет «Радуга» сейчас выглядит внутри.

Пока ещё нет информации, когда закроют слуцкую «Радугу» и что будет вместо неё. Ни у представителей сети, ни у предполагаемого владельца здания Владимира Делендика ещё нет комментариев. Единственные изменения, которые в последние недели заметили случчане, — это закрытые шторками и пустые полки.

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Возможно, эти фото случчане скоро будут пересматривать с ностальгией.