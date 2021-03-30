Я не знаю, как у вас, но мои учителя в школе рассказывали не о любви Татьяны к Онегину, а о войне, предательстве и измене Родине. И в качестве самого страшного примера приводилась Хатынь.

«22 марта 1943 года фашисты уничтожили деревню Хатынь со всеми её жителями, а также превратили в руины 209 городов и городских посёлков, 9200 сёл и деревень. А всего от рук немецких захватчиков на территории Беларуси пало 2 230 000 советских граждан. Это никогда не будет забыто!» — говорили мне и одноклассникам учителя.

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В Хатынь мы с мужем поехали на машине (27 марта). Мемориальный комплекс располагается недалеко от Минска, на 54-м километре трассы М3 Минск-Витебск. Проехать мимо просто невозможно. На шоссе установлен огромный указатель.

Памятник с мёртвым ребёнком на руках

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на территорию мемориала, — это памятник «Непокорённый» Иосифу Каминскому с мёртвым ребёнком на руках. Это собирательный образ трагизма, мужества, проклятия нацизму и войне. Это памятник всем, кто пережил кровь и ужас войны, кто перенёс нестерпимые страдания, но не был сломлен. Иосиф Каминский — единственный, кто выжил в этой деревне. Но потерял самое важное — жену и детей.

Иосиф лично присутствовал на открытии мемориала 5 июля 1969 года. Произнося свою речь, в конце он попросил: «Дорогие товарищи, сделайте так, чтобы это никогда не повторялось!». И заплакал. До последних дней своей жизни он приходил в Хатынь и косил траву возле своей хаты.

Открытая калитка, символизирующая, что хозяев больше нет… и закрыть её некому

Хатынь напоминает погибшую деревню: учтено расположение улиц, домов и даже колодцев. На месте каждого из 26-ти сожжённых домов — обелиски с колоколами, которые звонят каждые 30 секунд. На мемориальных плитах — фамилии и имена заживо сожжённых жителей. Перед каждым домом — открытая калитка, символизирующая, что хозяев больше нет… и закрыть её некому.

В Хатыни стоит гробовая тишина. Но каждые 30 секунд тело и душа содрогаются из-за звона всех колоколов одновременно. Они словно оплакивают умерших.

«Хатынь не одна! 186 деревень вместе с людьми сгорели дотла на нашей Земле Белорусской!» — гласит мемориал у входа на Кладбище Деревень — единственное во всём мире. Ведь мемориал посвящён не одной отдельной деревне, а ещё сотням таких же, которые полностью были уничтожены фашистами с лица земли. В огне сгорели сотни тысяч людей, около половины из которых — дети.

В мемориал были торжественно доставлены урны с землёй сожжённых дотла 185 деревень Беларуси. 186-й в этом траурном списке была сама Хатынь.

На каждой символической могиле в камне выбито имя исчезнувшей деревни. Эти названия теперь можно встретить только здесь. На карте Беларуси их больше не существует.

Рядом «Дерево Жизни», а на его «ветвях» — список сожжённых немцами, но возрождённых после войны трудом обычных людей 433-х деревень.

Неподалёку находится «Стена скорби»: «Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей земле! Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибали в них непокорёнными, с твёрдой верой в победу своей Матери — Родины!»

Рядом горит Вечный огонь… в память о каждом четвёртом погибшем жителе Беларуси. Его принесли с площади Победы в Минске, чтобы он отражал всю глубину скорби по погибшим.

Обстановка вокруг угнетающая… В голове крутятся мысли только о сгоревших заживо людях, горе и страданиях переживших войну.

В Хатыни много цветов и игрушек, при виде которых сдерживать слёзы крайне тяжело. Их приносят маленькие дети. Ребята не бегают, не кричат — как будто всё понимают. Наверное, эти моменты стали для меня самым сильным потрясением.

В Хатынь нужно приехать каждому. Эта экскурсия, которая обязательна к просмотру и лучше с экскурсоводом.

P.S. Я считаю, необходимо, чтобы наши дети и внуки не забывали про ужасы, которые происходили в войну. История о том, какой ценой нам досталась Победа, должна передаваться из поколения в поколение.