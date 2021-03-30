Год в условиях пандемии. Как Беларусь и Слуцк пережили «ковидный» удар

Год назад, 27 марта, в Беларуси зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. «Заразилась» им и экономика страны. Читайте обзор «Кур'ера».

Первыми «ковидный» удар приняли на себя работники сферы услуг и туристической индустрии. В мае вирус захватил сферу промышленности: Россия, наш основной рынок сбыта, ушла на карантин. По результатам опроса SATIO, в конце первого месяца весны почти каждый второй белорус ощутил на себе снижение доходов. Люди начали бояться падения зарплат, дефицита продуктов и товаров первой необходимости.

Сколько денег потеряла Беларусь

Вторая волна коронавируса не так остро повлияла на экономику Беларуси, как первая, считает Екатерина Борнукова, академи­ческий директор Центра экономических исследований BEROC. А вот настроения людей во вторую волну оказались более упадническими. Ноябрьский опрос BEROC показал, что 46% людей считают, что падение доходов продолжится, ситуация с безработицей ухудшится. Такой картины не наблюдалось в мае.

Реклама

Чтобы посчитать сумму, которую потеряла Беларусь из-за пандемии, Екатерина Борнукова предлагает посмотреть на недобор бюджета страны.

«За 2020-й доходы консолидированного бюджета составили 34,9 млрд рублей. Недобор составил 4,6 млрд рублей. ВВП упал на 0,9%, это 1,3 млрд рублей. Это и есть деньги, которые мы потеряли», — объясняет Борнукова.

По данным Минфина, за 2020-й госдолг Беларуси увеличился почти на треть: с 44,8 млрд рублей до 57,8 млрд. Также из-за «ковида» появились дополнитель­ные бюджетные расходы: государство потратило 1,6 млрд рублей на поддержку экономики в связи с пандемией.

Вырос и внешний долг. В среднем на одного жителя Беларуси приходится около $ 4480 внешнего госдолга, и мы будем его отдавать с большими процентами. Придётся ужимать некоторые расходы.

Что придётся ужимать

Государство пытается поднять налоги для IT-специалистов. Отменили часть льгот по НДС — на лекарства и часть детских товаров, а это фактически урезание социальных благ.

По республиканскому бюджету уже видно, что будут сокращаться расходы на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство. Это значит, что, скорее всего, строить за счёт государства станут меньше.

Борнукова считает, что, если бы мы уходили на карантин, как другие страны, Беларусь могла бы потерять ещё больше. Но даже и без карантина мы пострадали достаточно серьёзно, поскольку наша экономика во многом завязана на экспорт, а не на внутренний рынок.

«Сейчас у нас новый набор проблем. Монетарная политика парализована и не имеет места для манёвра: придётся выбирать либо девальвацию, либо зажимать ликвидность, то есть не давать кредиты. На предприятиях большие проблемы из-за долгов. Это отразится на том, как мы будем восстанавливаться — экономика Беларуси будет расти медленнее, чем у других стран, — отмечает экономист. — Да, вторая волна „ковида“ для нас ощущается мягче, с осени мы увидели восстановление экономики. Но, судя по данным Белстата по сокращению ВВП, в декабре оно остановилось».

Почему нереальны планы по экономическому росту

Александр Муха, аналитик исследова­тельской группы BusinessForecast. by, говорит, что в 2020 году, по данным Белстата, чистая прибыль белорусских предприя­тий сократилась по сравнению с предыдущим годом в 1,7 раза. При этом отдельно чистый убыток убыточных организаций увели­чился сразу в 3,5 раза.

«По цепочке это влияет на показатели банковского сектора Беларуси, ведь многие предприятия являются заёмщиками белорусских банков, — объясняет эксперт. — Банки не работают в вакууме, их экономическое самочувствие напрямую зависит от того, как заёмщики погашают и обслуживают обязательства перед банковским сектором».

По данным Нацбанка, за 2020 год необслуживаемые активы банков возросли с 2,727 млрд рублей до 3,457 млрд рублей, то есть банки столкнулись с ростом проблемной задолженности. Её дальнейший рост может создать риски для долговой устойчивости самих банков.

В 2021 году, говорит аналитик, наша страна оказалась в уникальной экономической ситуации, когда, с одной стороны, накоплена рекордная внешняя задолжен­ность резидентов Беларуси, а с другой стороны — по политическим причи­нам ухудшился доступ к международным финансовым рынкам. То есть взять новые кредиты, чтобы погасить старые, стало сложнее, чем раньше.

Как правило, в СМИ говорят только о внешнем госдолге. Но нужно смотреть ещё и на долги всех резидентов Беларуси. В настоящее время валовой внешний долг белорусских резидентов находится вблизи своего исторического максимума.

«По данным Нацбанка, совокупный внешний долг резидентов Беларуси по состоянию на 1 октября 2020 года составил 40,561 млрд долларов. Для сравнения, на 1 января 2010 года внешний долг резидентов Беларуси был гораздо ниже — 22,06 млрд долларов. При этом предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу белорусских резидентов составляют 16,379 млрд долларов. В условиях политического кризиса и санкционного давления со стороны западных государств рефинансировать и выплатить эти платежи в штатном режиме будет крайне тяжело», — считает экономист.

Значительные платежи по внешнему долгу в условиях резко ухудшившегося доступа к новым внешним заимствованиям будут оказывать серьёзное негативное воздействие на экономическую динамику в стране. Проще говоря, эти платежи будут существенно ограничивать темпы экономического роста в Беларуси.

Какие отрасли пострадали от пандемии, а какие — выиграли

В 2020 году, по данным Белстата, ВВП Беларуси сократился в целом на 0,9%. Хотя по планам должен был показать достаточно существенный рост + 2,8%. По отраслям народного хозяйства данные по ВВП разнятся.

Горнодобывающая промышленность просела сразу на 2,2%, объём промышленного производства — на 0,7%, на 0,2% снизились показатели выпуска в обрабатывающей промышленности.

Выручка общественного питания потеряла пятую свою часть, упав за год сразу на 20%. Ещё одна отрасль, которая в 2020 году показала устойчивый минус, — транспортная. Услугами пассажирского транспорта в прошлом году воспользовались 1603,1 млн человек. Цифра впечатляет, но, увы, если сравнить с показателями 2019 года, то это лишь 81,4%. Пассажирооборот за год сократился ещё больше — сразу на 33,7%.

Выручка от оказания туристических услуг по итогам года составила 110,7 млн рублей против 282,5 млн в 2019 году, следует из данных Белстата. Прибыль от оказания туристических услуг упала с 28 млн рублей в 2019-м до 464 тысяч в 2020-м. За год отрасль потеряла 196 компаний, на 1,5 тысячи человек сократилась списочная численность работников.

В то же время сразу на 14,7% вырос в 2020 году выпуск продукции в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности. На 10,1% выросло производство фармацевтических продуктов и препаратов, существенно — плюс 2,7% — увеличился выпуск продуктов питания, напитков и табачных изделий. Выпуск товаров сельхозпроизводства за год увеличился на 4,9%.

Коронавирус и Случчина

Как отметил 12 марта на празднике тружеников Случчины глава района Андрей Янчевский, 2020 год был годом испытаний и трудных решений. Он изменил приоритеты, заставил сплотиться перед угрозой коронавирусной инфекции.

РАНЕЕ. Про успешную работу милиции, медиков и когда выделят участки в новом микрорайоне «Заречный». О чём говорил глава Слуцкого района в ГДК

По итогам прошлого года социально-экономические показатели Слуцкого района выглядят лучше, чем в других регионах. Случчине удалось сработать «в плюс» по основным показателям. Тем не менее чистая прибыль слуцких предприятий и организаций снизилась в 2,6 раза: в 2020-м — плюс 36,6 млн рублей, в 2019-м — плюс 97,4 млн рублей.

Пандемия отразилась и на планах и проектах слуцких властей.

Как отмечал Андрей Янчевский, подводя итоги 2020 года, планировалось завершить работы по созданию экспозиций в Слуцком краеведческом музее и начать работу по созданию общегородского центра. «Но дополнительных средств в связи с „ковидом“ нам не удалось саккумулировать и направить на музей. Поэтому музей мы не смогли доделать, — сказал Андрей Янчевский. — Также пришлось отложить все планы по работам на территории бывшего консервного завода».

По информации главы района, на мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом, Случчине дополнительно понадобилось около 3 млн рублей.

«Представьте, если бы мы сегодня эти деньги направили не на лекарства, не на оплату дополнительную врачам, не на средства индивидуальной защиты, а на ремонт больницы. Мы практически половину больницы точно отремонти­ро­вали бы», — сказал Андрей Янчевский.

Когда в Беларусь придёт третья волна

В Беларуситретья волна коронавируса. При этом медики отмечают, что кроме COVID-19 нет роста других вирусных заболеваний.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, отметил, что «её важно не опасаться, а принимать меры предосторожности — причём всему обществу. Третья волна в любом случае ожидается. Другой вопрос — насколько она будет интенсивна».

По словам министра, в настоящее время не наблюдается роста других вирусных заболеваний, за исключением коронавируса. То есть нет накладки двух волн коронавируса и гриппозных заболеваний.

Однако, поскольку ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, нельзя снижать меры масочного режима или дистанцирования.

— Мы не снижаем возможности всей системы — готовимся, мониторим учреждения здравоохранения, проверяем технические возможности и запасы средств индивидуальной защиты, — отметил он.

Третья волна COVID-19 ожидается в конце марта — начале апреля.

В ТЕМУ. Как в Слуцке проходит вакцинация против COVID-19. И как на неё записаться