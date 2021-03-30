«Силовики нашли у меня в рюкзаке флаг Слуцка и спрашивали, что это». День Воли в 2017 и 2021 годах: воспоминания случчан

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В 2017 году в День Воли в Минске люди вышли на проспект Независимости. Эта акция сопровождалась разгоном и задержаниями.

Тогда — четыре года назад — белорусы привыкали к деноминированным рублям и новому парламенту, обсуждали увеличение пенсионного возраста. Но главным фоном Дня Воли-2017 были «Марши нетунеядцев». В события были вовлечены люди, которые раньше о политике или протестах даже не задумывались.

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«Кур'ер» публикует воспоминания троих случчан о 25 марта 2017 года и их мысли о происходящем этой весной-2021.

«Заранее купил зубную щётку, туалетную бумагу и провизию»

Воспоминания случчан про День Воли-2017 в Минске
Сержук Кийко. Фото предоставлено героем
Сержук Кийко, 30 лет, ранее SMM-менеджер: «Перед Днём Воли-2017 я разместил пост во «ВКонтакте», в котором предложил друзьям, которые собираются на шествие, приехать с флагами своих городов. Пост был довольно резкий. Писал, что нужно поднять свои задницы в этот день, чтобы защитить свои права. Потому что в реальности в стране нет свободы собраний и демократические институты не работают.

В тот год во многих городах шли протесты против «налога на тунеядство», и День Воли был своеобразной кульминацией этих протестов.

Сержук выходит из ИВС после «суток» в 2017 году, его встречает сестра. Сержука задержали в День Воли
Я уехал из Слуцка на день раньше, ночевал у друзей. Потому что в сам День Воли было бы сложно попасть в Минск. Действительно, 25 марта на подъезде к городу проверяли машины. Когда я уехал, узнал, что к моим родным приходили и спрашивали про меня. Поэтому я был готов, что меня задержат. Заранее купил зубную щётку, туалетную бумагу и провизию.

В День Воли мы встретились с друзьями на Дружной и решили идти на шествие. Шли втроём с рюкзаками, и нас задержали.

«Всем, кто сидит за политику»... В СИЗО Жодино нашли записку, которую оставил арестант в 2017 году. Мы узнали, кто автор послания
Записка, которую Сержук оставил в камере после задержания. Её нашли в 2020-м арестанты в Жодино
Потом уже силовики нашли у меня в рюкзаке флаг Слуцка и спрашивали, что это. Я сказал, что это официальный флаг Слуцка. Они, наверное, не поверили. Сфотографировали флаг, как будто он террористический. Меня арестовали на сутки, и на День Воли я не попал.

Что я думаю про День Воли в этом году? Какой бы он ни был, это важная дата. И чтобы «День Воли» не было просто словами, людям нужно проявить волю и самоотверженность. В 2018 году я попал на БНР-100, который праздновать разрешили. Было настоящее ощущение праздника. А сейчас людей запугали сильнее, чем когда-либо".

«Рядом бежала женщина с девятилетним ребёнком»

Воспоминания случчан про День Воли-2017 в Минске
Олеся Белая. Фото из личного архива
Олеся Белая, 33 года, журналист: «В тот день перед акцией пошёл снег. Он не переставал весь день. Я приехала в Минск заранее. В акции участвовать не собиралась, но очень хотела посмотреть на неё и сфотографировать.

Милиция перекрыла подход к кинотеатру «Октябрь» с улицы Богдана Хмельницкого. С расстояния метров в пять я спросила одного из милиционеров: «Нельзя пройти?» Он улыбнулся и покачал головой. Развернулась и пошла обратно, а потом вдоль трамвайных путей направилась в сторону площади Якуба Коласа. Заметила, что все проходы с улицы Якуба Коласа на проспект Независимости перекрыты. Там стояли машины милиции и автобусы с открытыми дверями.

Остановилась под козырьком «Лидо». Там было ещё несколько человек. Все говорили о том, как попасть на Академию наук.

Воспоминания случчан про День Воли-2017 в Минске
В День Воли 2017 года возле кинотеатра «Октябрь». Фото: Олеся Белая
Одна компания решила идти, и я последовала за ними. На подходе к кинотеатру «Октябрь» было ещё два милицейских кордона. Бочком обошла их. Встала возле общежития. Ко мне подошёл какой-то телерепортёр, спросил, зачем я пришла на акцию и как я оцениваю тут атмосферу. Я сказала, что пришла просто посмотреть, что всё угнетает и мне очень страшно.

Потом ко мне подошёл милиционер, вежливо спросил, жду ли я кого-то. Ответила, что жду, когда кончится снег. Он сказал, что здесь ждать нельзя, Мингорисполком запретил здесь находиться. Перешла дорогу и подошла к большой арке академии. Там собралось человек 200. Прямо возле арки стоял автозак и был ОМОН, человек 50. Они иногда кого-то хватали и группой тащили в автозак. Вокруг бегали журналисты с камерами и фотоаппаратами.

Омоновцы стеной пошли на нас. Оттеснили всех и развернулись. Я пошла с основной массой людей в сторону ЦУМа, влилась в толпу. Иногда кто-то кричал «Жыве Беларусь!». Я ничего не кричала, старалась быть осторожной.

Огромная толпа направилась к площади Победы. На одном из перекрёстков опять стоял кордон. Он разворачивал людей. Мне удалось его пройти. Через несколько десятков метров весь проспект перегородила колонна со щитами.

Воспоминания случчан про День Воли-2017 в Минске
Силовики загораживают щитами выход со двора на проспект в День Воли в 2017 году. Фото: Олеся Белая
Я сообразила на время уйти в переулок, а позже вернуться на проспект. Однако «шествие» по проспекту недолго длилось: увидела, что навстречу бегут омоновцы в шлемах со щитами и дубинками. Вместе с остальными тоже побежала от них. Боялась бежать слишком быстро, чтобы меня не выделили, но и медлить тоже не хотелось.

Несколько хождений «назад-вперёд» — и я уже стою на улице Козлова на трамвайной остановке. Автозаки подъехали к автобусной остановке напротив и несколько человек «загребли» внутрь.

Воспоминания случчан про День Воли-2017 в Минске
Людей задерживают в День Воли-2017 в Минске. Фото: Олеся Белая
Пошла дальше. Но возле самой площади Победы, на перекрёстке с улицей Захарова, два автозака остановились прямо рядом со мной. Оттуда «вылетели» омоновцы, и мы побежали от них. Рядом бежала женщина с девятилетним ребёнком, две девушки и двое мужчин.

Забежали во двор. Я спряталась за трансформаторную будку. Ко мне немного погодя присоединилась какая-то женщина. Недалеко во дворе на холмике находился костёл. За его железным забором спрятались несколько девочек-подростков. Хотелось к ним присоединиться. Костёл почему-то казался местом, где можно укрыться от омоновцев.

Воспоминания случчан про День Воли-2017 в Минске
Силовики со щитами перекрыли проспект в День Воли в 2017 году. Фото: Олеся Белая
Несколько раз высовывались и прятались обратно. Мимо будки пробегали люди. Моя спутница всё говорила, что боится, что её могут схватить даже здесь, что она просто хочет домой. Позже я немного её провела гаражами в сторону от проспекта, попрощалась и вернулась. На площади Победы людей уже было мало, все ушли дальше. Я решила дальше не идти. Мне хватило.

В этом году я на День Воли в Минск не поехала. Если сравнивать с 2017 годом, то в 2021-м на улицах гораздо больше силовиков, несравнимо больше пугающих факторов. По-моему, выйти сейчас на празднование Дня Воли — это намного больший героизм, чем тогда, особенно для журналистов.

Я думаю, что в 2017 году многие люди хотели, чтобы отменили так называемый «налог на тунеядство» и некоторые другие меры, связанные с экономикой. В 2021-м многие хотят, чтобы в стране прекратился ужасающий политический кризис. Но есть то, что объединяет и 2017-й, и 2021-й, и все другие годы: люди хотят, чтобы соблюдались их права".

«Из какого это фантастического фильма машины?»

Воспоминания случчан про День Воли-2017 в Минске
Водомёты в Минске в День Воли в 2017 году. Фото: TUT. BY
Александр Александров, 35 лет, рабочий, родом из Слуцка, но живёт в Минске: «В 2017 году акция начиналась в час тридцать, если не ошибаюсь. В 12 часов поехал с дочкой на велосипеде — посмотреть.

За Дворцом Республики, возле резиденции, стояли силовики. В два или в три ряда — автозаки. Автобусы, битком набитые военными. Мне стало страшно. Возле ЦУМа я впервые увидел вживую водомёты — их было три. И подумал: «Из какого это фантастического фильма машины?» Благо, их тогда не применили.

Я поехал дальше в сторону Академии наук — там тоже была куча народу. В районе «Дома печати» стоял кордон. Практически всех сворачивали в сторону от проспекта. Меня с ребёнком за кордон пропустили. Я поехал домой и поговорил с женой: если я пойду, то это просто идти в лапы к силовикам. Мы решили, что в этом нет смысла. Может быть, из-за страха я пропустил то мероприятие. Смотрел стрим. Был в шоке.

Насчёт этого года. Людей запугали. Если бы не повысили штрафы за несанкционированные массовые мероприятия, если бы не увеличили сроки, если бы не водомёты, угрозы провокаций и терактов… И если бы хоть как-то можно было показывать своё мнение, то на улицы бы вышло тысяч пятьсот.

Я не видел смысла выходить. Я увидел, сколько спецтехники, силовиков в городе. Надо отдать честь тем людям, которые вопреки всему осмелились выйти".