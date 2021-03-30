«Дневной присмотр» в Слуцке. Кому могут оказать такую услугу и сколько она будет стоить

В рамках совместного проекта Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер» рассказываем о важной и нужной услуге для семей, ухаживающих за нетрудоспособными гражданами, которые умеренно или значительно снизили или утратили способности контролировать своё поведение.

Эта услуга называется «Дневной присмотр». Причём оказывают её специалисты отделения как в учреждении, так и на дому (от 10 до 40 часов в неделю).

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Стоимость этой социальной услуги составляет 65 копеек за 1 час. Малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам такая услуга обойдётся дешевле — 39 копеек за 1 час.

Услуга «Дневной присмотр» не оказывается:

на дому, если уход за гражданином осуществляет лицо, получающее пособие по уходу;

в учреждении — детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, инвалидам 1 или 2 группы, не достигшим возраста 60 лет, за исключением одиноких малообеспеченных инвалидов.

При оказании социальной услуги «Дневной присмотр» в территориальном центре будет оказано содействие в доставке нетрудоспособного гражданина в центр и обратно.

Какие документы нужны для оказания услуги «Дневной присмотр»

Услуги в отделении оказываются на договорной основе. При обращении нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность,

удостоверение инвалида (при его наличии),

медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в форме полустационарного социального обслуживания.

Подробную информацию об услуге «Дневной присмотр» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста можно получить в Слуцком территориальном центре социального обслуживания населения по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д. 14, кабинет 8, или по телефону (801 795) 2 50 41.