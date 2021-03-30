Слуцк и другие города… В «азиатских магазинах» одежды запрещена продажа 65 партий товаров

После проверок «азиатских магазинов», которые в этом году проводила инспекция Госстандарта, было составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Проверки проводились в магазинах Слуцкого и шести соседних районов.

Десяти субъектам предпринимательства были выданы предписания о запрете реализации 65 партий продукции на общую сумму около 5000 рублей. Об этом сообщает Слуцкий отдел инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску.

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Вот что сообщается в пресс-релизе инспекции:

Контрафакт и низкая цена

«Магазины с такими названиями, как «Одежда для всех», «Доступная одежда», «Большой выбор», принадлежат разным юридическим лицам, но между ними много сходств. Покупателям предлагается большой выбор товаров лёгкой промышленности производства среднеазиатских стран и, главное, по низким ценам.

Подобные товары поступают на рынок контрафактным путём, и в своём большинстве вовлекаются в торговый оборот без прохождения процедур обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, что обусловливает их низкую стоимость.

Куда приходила инспекция

Мониторинги в отношении 10 субъектов хозяйствования, торговавших товарами лёгкой промышленности из Средней Азии по низким ценам, проводились в торговых объектах Слуцкого, Солигорского, Копыльского, Клецкого, Несвижского, Стародорожского, Любанского районов.

Основные нарушения

Основные нарушения, с которыми столкнулись специалисты во время мониторингов этих магазинов:

отсутствие документов о подтверждении соответствия;

отсутствие обязательной информации на маркировке товара.

Установлено, что практически весь товар в магазинах «по низким ценам» маркируется на месте, в торговых точках.

Большую часть продукции нет возможности идентифицировать из-за отсутствия полной информации о ней.

Невозможно установить изготовителя и его юридический адрес, так как маркировка не содержит этих данных.

В маркировке также отсутствуют указания на модель, артикул изделия, вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале изделия, а также дата изготовления.

Нередко размер товара не соответствовал типовой размерной шкале, отсутствовали документы, которые подтверждают его безопасность и соответствие техническим регламентам Таможенного союза.

Зачастую, на товаре имеется вся обязательная информация, однако у специалистов она вызывает сомнения. Например, на маркировке товаров для детей заявлено, что вещи изготовлены из хлопка, но даже при внешнем осмотре можно предположить, что сырьё содержит синтетические волокна".

Начальник отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами и государственного метрологического надзора (г. Слуцк) Д.А.Грущинский