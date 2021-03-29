У ЖКХ появился Telegram-бот. Теперь можно не звонить на 115

Для автоматизированного информирования граждан о работах и авариях в сфере ЖКХ в Минской области введён в эксплуатацию информационный канал (бот) в мессенджере Telegram. Такая информация размещена на сайте КУП «Слуцкое ЖКХ».

Созданный Telegram-бот позволяет:

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любому гражданину ввести конкретный адрес в населённом пункте и получать на свой мобильный телефон сообщения о всех плановых и внеплановых работах, в том числе авариях, связанных с прекращением либо ухудшением качества оказания ЖКХ-услуг (по всей улице либо по конкретному адресу), плановых и фактических сроках завершения работ;

в автоматическом режиме (без необходимости обращения по номеру 115) узнать сроки планового включения (отключения) отопления в осенний (весенний) период, а также сроки отключения (включения) горячего водоснабжения в летний период по любому адресу Минской области.

Источником информации для работы Telegram-бота является единая база данных республиканского интернет-портала «Мая Рэспубліка: 115. бел» и входящая в его состав автоматизированная система «Диспетчерская служба».

Использование Telegram-бота позволяет оперативно доводить до граждан информацию о ключевых событиях в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, без необходимости телефонных звонков по короткому номеру 115, снижая нагрузку на сам контакт-центр, особенно в «горячие периоды» (включение/отключение отопления, горячего водоснабжения), освобождая операторов контакт-центра от проведения консультаций и уменьшая время ожидания ответа на звонки.

В настоящее время указанный Telegram-бот доступен по логину @bel115robot в мессенджере Telegram и содержит необходимую информацию по оказанию ЖКХ-услуг.