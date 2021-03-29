К каким изменениям готовиться, в том числе и жителям Слуцка, читайте в обзоре «Кур'ера».

Ценники в магазинах изменятся

В торговле пересмотрят оформление ценников в магазинах. Со 2 апреля акционные товары выделяться не будут.

Реклама

МАРТ считает, что такое новшество позволит исключить случаи введения покупателей в заблуждение по поводу реальной цены на товары, предлагаемые потребителю торговыми объектами.

Посылки можно получать без паспорта

С 1 апреля белорусы могут получать почтовые отправления с помощью SMS-кода.

Чтобы получать почтовые отправления «по-новому», теперь не нужен паспорт, не придётся заполнять извещения. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Белпочты».

Введут изменения для «секондов»

Со 2 апреля магазинам секонд-хенда запретят продажу в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Также под запретом будет продажа в одном товарном отделе (или секции) бывших в употреблении товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.

Азартные игры по лицензии

МНС предупредило о вступлении в силу с 1 апреля изменений в условия организации азартных игр в интернете.

В Беларуси организовать и проводить азартные игры в Сети будет возможно только при использовании виртуальных игорных заведений, отвечающих установленным требованиям, на основании лицензии МНС. Юрлица, которые не отвечают этим требованиям, должны будут с 1 апреля полностью заблокировать участникам азартных игр доступ к своим сайтам.

Лов рыбы ограничен

С 1 апреля введены ограничения на лов рыбы. Такие изменения связаны с началом нереста у большинства видов рыб.

Новшества затронули и охотников. С 13 марта в стране открылся сезон добычи пернатой дичи, который продлится до 9 мая. Охотиться разрешено на пролётных гусей: серого, белолобого, гуменника, канадскую казарку, а с 20 марта до 10 мая — на самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа.

Регулирование цен продлили

В республике продлён срок госрегулирования цен на социально значимые товары. Такое решение было согласовано Коллегией ЕЭК.

Так, с 1 апреля до 29 июня на 17 товарных позиций введено ценовое регулирование. В частности, это касается свежемороженой рыбы, мяса, молока и молочных продуктов, сахара, гречки и других товаров.

Сигареты опять дорожают

С 1 апреля дорожают некоторые марки сигарет — как импортные, так и отечественные. На некоторые сигареты прибавка составила 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки. С полным перечнем сигарет, которые подорожают с апреля, можно ознакомиться на сайте МНС.

Украшения можно будет купить через интернет

Компании и ИП с 12 апреля смогут осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, которые произведены в Беларуси.

Начнётся массовая вакцинация от коронавируса

Все желающие в Беларуси смогут начать прививаться от коронавируса в апреле. Об этом ещё 2 марта заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Первыми в стране начали прививать медицинских работников, в настоящее время кампания уже распространилась на учителей.

Как отметил министр, «пока записываем, считаем желающих, их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве. Но до этого завершим вакцинацию, как это делает и весь мир, тех, кто в ней нуждается более всего в рамках своей профессиональной деятельности».

Изменится график работы Слуцкого райисполкома и ЗАГСа

С 1 апреля 2021 года изменяется режим работы Слуцкого районного исполнительного комитета, его структурных подразделений: с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.

В частности, режим работы отдела ЗАГС: