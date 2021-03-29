«Радуга» на 14 Партизан в Слуцке закроется. Вместо неё будет магазин другой торговой сети

В редакцию «Кур'ера» поступило несколько сообщений от читателей. От работников «Радуги» на 14 Партизан они узнали, что торговый центр закроется через считанные дни. «Кур'ер» по этому поводу обратился в офис торгового дома.

Там сказали, что «Радуга» на 14 Партизан закроется. Вместо неё будет магазин другой торговой сети. Но когда это произойдёт и что именно там будет — пока неизвестно.

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А более подробную информацию нужно узнавать у представителей Владимира Делендика. По информации «Кур'ера», он владеет зданием ТЦ «Радуга» в Слуцке и сдавал его в аренду сети «Радуга-Свет». Однако помощник Делендика в течение дня не отвечает на звонки корреспондента.

Напомним, что буквально год назад, 1 апреля 2020 года, между основателем сети «Радуга-Свет» Андреем Зайцем и крупнейшим акционером компании Владимиром Делендиком случился конфликт. Тогда Владимир Делендик рассказывал, что у него было 85% акций «Радуги».

РАНЕЕ. Неделю назад несколько читателей обратились в «Кур'ер» с вопросом, почему в супермаркете «Радуга» в Слуцке были большие изменения в выкладке товаров в торговом зале. А некоторые полки были закрыты шторками.

Случчане беспокоились, что магазин может закрыться. В офисе «Радуга-Свет» «Кур'еру» сообщили, что это связано с изменениями в работе торговой сети.

Напомним, что магазин «Радуга» в Слуцке открылся 5 ноября 2015 года.